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台南11所國小百年校慶延後 百桌餐宴也取消

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市許多學校的校慶都將延後，重頭戲之一的校慶宴，也有部分學校已宣布取消。記者鄭惠仁／攝影
台南市許多學校的校慶都將延後，重頭戲之一的校慶宴，也有部分學校已宣布取消。記者鄭惠仁／攝影

台南有11所國小今年滿百年，為慶祝百年校慶，這學期都規畫盛大校慶活動，但受到疫情影響，已有5所學校決定延後，有的要視疫情而定，培文國小校長陳明和表示，若疫情沒降溫，考慮明年再辦。校慶重頭戲之一的校慶宴，部分學校都決定取消

台南市許多學校的校慶都是在3、4月，受到新冠肺炎疫情影響，多數學校都決定延後，有的是要視疫情再決定是否延後。其中有11所國小今年建校百年，早從去年，甚至前年起就籌畫百年校慶，規畫一系列活動，卻偏偏遇到新冠肺炎疫情，也使得整個活動受影響，室內的要取消，或是改到室外。教育局統計，已有重溪、蚵寮、安業、林鳳、新橋國小決定延後到5、6月舉行。

培文國小是這11所學校中師生人數最多的，校長陳明和說，將視疫情而定，決定是否延期，如果疫情沒有紓解，考慮停辦，明年4月再辦；若疫情有降溫，則如期舉行，但室內慶祝活動會調整，而校慶宴則將取消，改發餐盒。陳明和表示，10年前慶祝90年校慶，就封街席開百桌餐宴。關廟崇和國小校長林志宏說，是否延後將視疫情而定，原則上不辦餐宴。仙草國小校長李志軒表示，將看疫情變化再調整，也不辦校慶宴。

台南市教育局長鄭新輝說，學校是否辦校慶宴，由學校自行評估並審慎規畫，若有必要性，建議縮小規模。因校慶宴往往是校友認桌表心意，也可改用其他方式，如捐作校務基金，學校以感謝狀、紀念品送校友，或是其他更有創意的方式，都可思考與討論。

疫情 新冠肺炎 教育局

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