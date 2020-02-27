嘉義長庚管制人流 固定探病時段與人數限制

因應新冠肺炎持續升溫，配合中央流行疫情指揮中心政策醫院加強人員管制措施，嘉義長庚醫院防疫再升級，自3月2日起全面管制醫院進出人員，包括先前限制醫院每床陪客人數1名及規定一般病房每日固定時段探病且以每床2人為限。

嘉義長庚醫院全面防堵防疫可能之漏洞，以維護民眾及醫療院所安全，3月2日起加強訪客陪病管制措施如下：

每日固定開放探病時段如下，限陪病者1人，需核發陪賓證、探病者2人，需核發探病證，一般病房開放時段，上午10點至下午4點，加護病房開放時段為上午11點至11點30分。

訪客及陪病者進入護理站前，皆需完成TOCC，包括旅遊史(Travel)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact)、是否群聚(Cluster)，確認後才能進入，每天下午6點後全面管制出入口，無陪病證民眾一律禁止入院。