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無人機台南全境禁飛？郭國文建議飛行管制採負面表列

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
無人機使用團體與玩家反映規則不夠詳細嚴謹、配套不足。圖／郭國文提供
無人機使用團體與玩家反映規則不夠詳細嚴謹、配套不足。圖／郭國文提供

「遙控無人機管理規則」去年公告預計3月31日實施，由地方政府正面表列可飛行區域，「照目前看來台南幾乎全區禁飛，連基本的教學都會受到限制」。立委郭國文接獲無人機團體與玩家民眾陳情，今天邀集市府交通局及成大、長榮、南台等學校單位代表及無人機公司、民間協會舉辦座談。

郭國文說，無人機管理規則即將上路，但相當多無人機使用團體與玩家反映規則不夠詳細嚴謹、配套不足，其中「讓地方政府公告可飛行區域更是扼殺相當多的權益」。邀請相關單位共同討論如何進一步調整，好讓無人機使用管理與效益能最適當。

郭國文指出，與會學術代表包含成大賴維祥教授、南台科技大學蔡博智教授、長榮大學無人機中心助理，皆認為未來無人機相關產業是趨勢，也是具有相當大產值的產業，但民航局這次相關的規定，卻扼殺這產業的發展；其中影響最大的就是讓地方政府正面表列可飛行區域，照目前看來台南幾乎全區禁飛，連基本的教學都會受到限制。

另台南市無人機協會、台南市遙控飛行科技發展協會、天空飛行科技、經緯航太科技等，也訴求此可飛行區域以正面表列方式相當不合理。另詳細區分不同類型的無人機，導致是否連小朋友玩的玩具飛機也被限制？而其他不同產業，特別是農用噴灑無人機的使用，更是無所適從。相關配套的例如註冊、考照、第三責任保險問題也未見詳細規劃。也有環保團體認為限制無人機飛行，會讓相當多的保育工作遇到困境。

市府交通局長王銘德表示，地方政府是配合執行單位，因此照民航局的建議採正面表列，但在執行上應該是負面表列較容易，目前是詢問敏感地區權責單位是否適合無人機飛行，最近會持續廣納各界意見。市府態度就是要發展無人機產業，因此會讓有需求的團體與市民朋友能有更好的空間使用。

郭國文為座談會總結，建議市政府能採負面表列方式；其次在考量到相關證照作業與保險機制尚未完善情況下，建議緩衝期拉長、法規延遲上路；至於人口密度作為禁飛限制，建議可參考日本每平方公里4000人為區隔；督促民航局完善無人機第三責任險納保建立；最後則是目前已有的西港、安定、七股等飛行場，能列入可飛區域，「以免過去維護心血被扼殺」。

無人機使用團體與玩家反映規則不夠詳細嚴謹、配套不足。圖／郭國文提供
無人機使用團體與玩家反映規則不夠詳細嚴謹、配套不足。圖／郭國文提供

郭國文 民航局 無人機

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