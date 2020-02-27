228連假不敢出遊？黃偉哲推薦3大主題「健康玩」

新冠肺炎疫情升溫，為了鼓勵民眾在228連假出遊，台南市長黃偉哲及觀光旅遊局介紹3大主題遊程，希望大家踴躍到台南戶外踏青，市府也整理台南各景點近期舉辦的活動及優惠，盼讓民眾玩得健康又安心。

黃偉哲表示，連假期間想出門又不想去密閉空間，戶外踏青當然是首選，台南市政府除了率先成立防疫因應小組，也要求觀光相關產業加強設施清潔維護與消毒，第一線服務人員包含公車、計程車、櫃台、旅服中心等須配戴口罩。

觀旅局指出，連假期間許多景區推出優惠，虎頭埤風景區推出平日「雙人腳踏船行動支付套票」只要200元，3月底前平日使用台灣pay掃碼付費即可享套票優惠。烏山頭水庫門票3折優惠，僅收60元門票。

走馬瀨農場推出門票優惠，凡2月29日出生者，或者是身分證字號有兩個2一個8者，均可出示識別證件免費入場。台糖尖山埤江南渡假村到3月底推出住宿優惠多項好康，身分證後8碼同時有1、2的遊客，享免費入園優惠，同行3名享兒童票價100元優惠。

另外，全國醫療院所、藥劑師、衛生署、衛生局（所）工作人員，憑證明文件可免費暢遊台南赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區、水交社文化園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區等11個景點，為防疫人員致意及加油打氣。

另外一大主題遊程則為賞花泡湯加步道健行，學甲蜀葵花2月28日開幕，白河林初埤的木棉花季已於2月22日展開，歸仁、將軍與佳里蕭壟園區的木棉花也正盛開，而楠西梅嶺的紫牡丹、杜鵑，搭著梅峰古道等登山步道一路綻放。

5大步道系統包括白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域、烏山子區域等，左鎮二寮觀日平台則可欣賞全台海拔最低且有如潑墨山水的絕美日出。也可到關子嶺泥漿溫泉、龜丹溫泉享受泡湯。

觀旅局表示，台南作為濱海城市，親水遊程也不容錯過，四草、七股潟湖、台南運河、七股鹽山、北門井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區等都是出遊好去處。