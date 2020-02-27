疫情當道 台南市辦除瘟賜福「蕭壠香科」攝影展

英國攝影藝術家凱文．雷恩今天在台南蕭壠文化園區舉辦《除瘟賜福─「蕭壠香科」》攝影展，深度探查佳里金唐殿「庚子蕭壠香科五朝王醮」，凱文．雷恩(Kevin Ryan)以鏡頭捕捉氣勢恢弘的醮典場景，分享不同的觀察與想像。

蕭壠文化園區希望外國藝術家帶領民眾「發現民俗新視界，看見香科醮典的震撼與感動，領略台灣多采的傳統民俗信仰文化」。

這次展出的《除瘟賜福─「蕭壠香科」》(Dispelling Epidemics and Bringing Blessings ’Siao-Long Siang Ke’)，台南市政府邀請成大創意產業設計研究所陳明惠副教授策展，以佳里金唐殿剛落幕的庚子蕭壠香科五朝王醮為主題，透過當代攝影角度記錄多元的在地信仰香科文化。

文化局蕭壠文化園區推展國際藝術交流，近年來陸續和日本、韓國、美國、德國、奧地利當代藝術界建立交流機制。今年首度與英國 Charnwood Arts 藝術機構合作交流。

凱文長年關注台灣在地民俗與傳統信仰，多次來台拍攝相關影像，過往多以東港迎王平安祭典為拍攝主，曾出版相關英文專書，今年獲國家文化藝術基金會、英國文化協會及台南市文化局贊助支持，首度拍攝台南濱海五大香科之一的蕭壠香，用鏡頭呈現台南沿海醮典儀式。

他獲得佳里金唐殿協助解說，拜訪鄰近庄頭廟宇，在香科期間先後記錄了煮油淨殿、送王（燒王船）、王醮祭典、百足真人蜈蚣陣與遶境出巡等重要儀典場景，透過外國不同視角，提出對傳統文化不一樣的觀察與想像。