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雲林血庫庫存不到7天 天聖宮贊助酒精送捐血民眾
新冠肺炎衝擊，民眾減少外出意願，全台血庫庫存也因此拉警報，雲林縣林內鄉天聖宮於3月1日將在林內公所廣場舉辦捐血活動，完成捐血的民眾可獲贈一瓶消毒酒精。
為響應捐血活動，雲林天聖宮、林內書香關懷協會志工近日排隊購買180瓶酒精，並捐贈給捐血站，來呼籲大家一起捐血做公益；雲林捐血站表示，目前血庫庫存量又降至7天以下，尤其是O型血最缺，請民眾踴躍捐血。
天聖宮主任委員張崇基、雲林縣議員邱世文等人今天到雲林捐血站，籲請民眾活動當天挽袖捐血；張崇基說，武漢肺炎讓大家人心惶惶，關聖帝君指示協助防疫，保護信徒健康，因此廟方才特別舉辦捐血活動。
邱世文今天也親自挽袖捐血，他說，天聖宮與書香闗懷協會志工媽媽這幾天到各酒精販售點排隊買酒精，她們沒拿回家自己使用，反而捐出來贈送給民眾，期望提高提高民眾捐血意願及強化防疫意識。
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