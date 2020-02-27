嘉義市懸日預報！3月10日起3天傍晚民族路賞懸日

中央氣象局預報，嘉義市民族路（文化路以西）3月10日至12日傍晚，在無雲遮下將可觀看懸日景象，適合觀賞懸日時間，約在傍晚5點36分到6點之間，預報期間的夕陽，逐日約較前1日早4分鐘運行到達街道中心，其仰角亦較前1日稍高。

「懸日」是指夕陽像一顆蛋黃般，落在街景建物正中間，慢慢沒入地平線，是美國紐約曼哈頓區經典美景，因而得名「曼哈頓懸日」，近年台灣掀起「懸日」風，吸引攝影及天文愛好者，甚至一般民眾都追日搶拍。

氣象局提醒，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置；夕陽到達街道視覺中心位置時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異，觀賞懸日應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，並請特別注意交通秩序維持和自身的交通安全。

攝影師洪年宏說，嘉義市道路是「井」字型路網，中山路、垂楊路或與之平行的街道，都有機會可以見到懸日；建議持手機者可用廣角焦段拍攝，但相對太陽小顆許多，如拉近焦段，太陽就比較大，可依攝影者個人喜好而定。

他說，如與太陽正面合影，可使用閃光燈補光，主體就會比較亮，或是不用閃燈，拍攝背影或建築剪影，也有另外一種美感。