防疫滴水不漏 嘉縣公車處每天消毒2次

新冠肺炎疫情持續增溫，減少群聚、密閉空間消毒、嚴堵防疫破口等成為防疫重點，嘉義縣長翁章梁上午視察公車處防疫整備情形，指示加強公共運輸各項防疫措施，不能輕忽小細節，防疫工作必須精準、到位，確保民眾搭乘環境安全。

為確保大眾運輸工具搭乘環境安全，嘉義縣公車處特別修訂「車輛一級保養檢查表」，新增防疫項目，要求每輛車出車前須確實消毒，包含車內扶手、下車按鈕、空調出口等，每天消毒2次，駕駛應配戴口罩，車上也有備用口罩及酒精。

車站內洽公櫃台、乘客候車椅及欄杆每天清潔消毒，場站備有75%酒精提供手部消毒，洗手間外洗手台移除省水裝置並備有肥皂，方便民眾使用。

公車處長郭良江強調，除加強公車及環境清潔消毒工作，站內入口處、售票亭和候車處張貼各式防疫宣導公告，希望乘客遵守咳嗽禮節、勤洗手並落實自主健康管理。