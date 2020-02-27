年輕媽媽結合咖啡文創 去除傳統「飛鏢運動」汙名
許多飛鏢運動同好陸續登門打鏢（射飛鏢），78年次的盧思瑜為了推廣喜愛的飛鏢競技運動，透過勞動部「微型創業鳳凰貸款」計畫的協助，創立結合飛鏢競技、周邊文創與咖啡輕食的HITDARTS飛鏢館，顛覆民眾對飛鏢運動只會出現在不良場所的刻板印象。
盧思瑜自學生時期偶然接觸到飛鏢運動，從此一頭栽入講求專注、穩定與力道的飛鏢世界。由於曾在餐館吧台工作時，發覺每次想打鏢時，總是需要前往酒吧等不良場所，加上獨自撫養年幼兒子，兒子漸漸長大，為了能夠兼顧工作和陪孩子成長，使她有了創業的想法。
有豐富打工經驗的她也擅長咖啡烹煮、皮革製品創作與經營管理，更結合專長，在106年底，26歲時創立結合飛標競技、周邊文創與咖啡輕食的HITDARTS飛鏢館，並將館內打造成舒適的無菸環境。盧思瑜表示，非常看好未來飛鏢產業在台灣的發展，認為飛鏢也能在不喝酒、不抽菸的場所玩，未來甚至能像日本一樣發展成一種職業，希望去除大眾對飛鏢的汙名化。
創業初期，盧思瑜坦言資金是最大的問題，年紀輕輕就創業的她難免質疑自己是否能順利創業。但在尋求資金的過程中，加入勞動部「微型創業鳳凰貸款」計畫，運用計畫內來自產學界的專業顧問免費諮詢服務，對HITDARTS經營模式進行全面健檢，接受創業顧問建議，對商品力、通路、定價等進行優化調整；擅長皮雕文創的盧思瑜，也以飛鏢選手的角度，親自為選手量身打造獨一無二的鏢包等飛鏢用品及配件，去年在微型創業鳳凰貸款協助下，引入飛鏢運動周邊文創商品的皮革設計工坊，順利拓展事業版圖，更吸引來自日本等海外的飛鏢同好慕名而來。
「對於創業，我沒有害怕的想法，當一切資源就定位後，我就義無反顧做下去了。」盧思瑜就像飛標一樣，瞄準標的後，乘著破風的勇氣勇往直前。她鼓勵有夢的年輕女孩可多善用政府的創業資源，勇敢追夢。
凡年滿20歲至65歲女性、設籍離島居民或是中高齡者皆可申請，「微型創業鳳凰貸款」並提供免費創業研習課程與諮詢輔導，更多訊息可上微型創業鳳凰網或撥創業諮詢專線0800-092-957
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