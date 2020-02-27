雲林草嶺粉紅佳人綻放8成 把握228連假賞櫻去

雲林古坑鄉草嶺公路及石壁社區種植許多山櫻、紅粉佳人及杏花，近期櫻花盛開，228三天連假即將到來，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君邀請民眾來趟賞櫻之旅。

草嶺村長陳兵通說，大草嶺地區種有近2千顆櫻花樹、杏花等樹種，今年農曆春節後陸續綻放，近日紅粉佳人及杏花綻放8成，民眾上山沿途就可看到盛開櫻花，花期約在3月初結束，228連假正是最後賞櫻最佳時機。

張麗善表示，疫情衝擊觀光，戶外觀光成為最佳選擇，即便現在疫情影響，難以出國到日本等國家賞櫻，現在雲林古坑山區受人為影響較少，櫻花齊放值得民眾來趟漫賞櫻之旅。

草嶺石壁孟宗竹林祕境，五元兩角景點是近期拍照打卡熱門景點。圖／雲林縣府提供

她說，古坑擁有自然美景，慈光寺、劍湖、慈園、五元兩角、湖光山舍、桂林落羽松、華山小天梯等景點，都適合盡情享受大自然之美，也可以到劍湖山世界、蘿莎玫瑰莊園、樟湖國中小、丞豐休閒農場親子遊。

文觀處長陳璧君表示，雲林不只有自然田野，海邊風光也值得一覽，喜歡海洋風情的民眾，可走訪椬梧滯洪池、成龍溼地、台灣鯛生態創意園區，喜歡河岸美景則可選擇北港水道頭文化園區與鄰近的女兒橋。

椬梧滯洪池。圖／雲林縣府提供

另外，還走訪有文藝氣息的虎尾鎮，首推虎尾五館，包括雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶cool、合同廳舍、涌翠閣等場館，也可到虎尾農博生態園區踏青郊遊。

她說，雲林在地美食銅板小吃也遍布各鄉鎮市，曾獲選為交通部觀光局30個經典小鎮之一的北港，就有許多銅板價小吃，如麵線糊、煎盤糕、骨尾飯等必吃的美食。