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南市第1座光電風雨球場 學校多了球場還不用出錢
台南市長黃偉哲重視綠能政策，特別要求推動校園太陽光電設施，教育局克服困難，吸引業者出資興建太陽光電風雨球場，市府不用花錢，多了可避雨的球場，還可發電，創造綠能。第一座太陽光電球場位於新南國小，就要施工，預定年底完成。
台南市教育局長鄭新輝表示，教育局努力下，去年度先由大同公司承攬校園屋頂設置太陽光電，今年持續推動太陽光電風雨球場，將在安平區新南國小設置第1座，藉由政府與民間合作，民間出資新建太陽光電風雨球場，讓學生在雨天或豔陽天，都能有舒適的運動及活動空間，且未增加市府財政負擔，也是實踐能源教育的典範。
鄭新輝說，去年已完成招標的校園太陽光電設施，預估3年將有56校、163棟校舍完成太陽能板的鋪設，發電量超過1萬3000峰瓩，廠商完工後1年的回饋金可望超過1000萬元。
另教育局也積極推動於校園內設置與民間合作的太陽光電風雨球場，這次新南國小的標租案由騰光能源得標，日前完成簽約及法院公證，全案的基本設置容量為418.6峰瓩，回饋金為0.5%。
鄭新輝表示，市府財政不寬裕，由政府與民間合作搭建太陽光電風雨球場，提供學校改善戶外學習環境，創造了契機。
教育局秉持好還要更好的決心，希望能排除廠商投資障礙，持續媒合廠商出資興建太陽光電球場，達成市府、學校與廠商的三贏。
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