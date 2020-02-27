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「買口罩送肥皂」 20萬香皂嘉市藥局免費送
新冠肺炎疫情延燒，嘉義市衛生局為鼓勵民眾勤洗手，透過九華山地藏庵和嘉義城隍廟贊助20萬個香皂，民眾只要到嘉市92間健保藥局購買口罩、酒精等物資，就會免費贈送香皂一個和防疫宣導單一張，不限嘉義市民。
嘉義市政府於今天在大正藥局舉辦「防疫平安皂、勤洗有保庇」感恩記者會，黃敏惠感謝嘉義城隍廟、九華山地藏庵致贈加持「過香爐的防疫平安皂」，20萬個香皂已陸續配發到各大藥局，民眾可免費領取。
黃敏惠表示，面對全球化的疫情，雖然帶口罩重要，但是勤洗手更重要，可以更有效益帶來健康，建議「自己的肥皂自己保管」，外出時用夾鏈袋帶香皂在身上，隨時隨地都可勤洗手。
九華山地藏庵總幹事蔡孟君說，4天前接到衛生局的請託，便購買「高級飯店」等級的香皂，並請志工們日夜包裝，每一份香皂都過香爐，希望安定民心，配合政府全民防疫。
2月6日實施口罩實名制後，健保特約藥局藥師及衛生所扛下防疫責任，藥師每日增加工作量，黃敏惠今天慰勞一線藥師防疫的辛勞，贈送每家藥局象徵「平平安安」的蘋果禮盒，感謝藥師們積極參與防疫工作。
黃敏惠說，代表全體市民感恩藥師們的付出，大家都是「藥師佛」的化身，在這疫情嚴峻的當下，扛下防疫的重責，守護所有市民的健康，另外為了降低交叉感染風險，應盡量減少到醫院，如果民眾有慢性處方箋，可以就近到住家附近的健保藥局領取，省時、省錢又安全。
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