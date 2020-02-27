「買口罩送肥皂」 20萬香皂嘉市藥局免費送

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市衛生局為鼓勵民眾勤洗手，透過九華山地藏庵和嘉義城隍廟贊助20萬個香皂，民眾只要到嘉市92間健保藥局購買口罩、酒精等物資，就會免費贈送香皂一個和防疫宣導單一張，不限嘉義市民。

嘉義市政府於今天在大正藥局舉辦「防疫平安皂、勤洗有保庇」感恩記者會，黃敏惠感謝嘉義城隍廟、九華山地藏庵致贈加持「過香爐的防疫平安皂」，20萬個香皂已陸續配發到各大藥局，民眾可免費領取。

黃敏惠表示，面對全球化的疫情，雖然帶口罩重要，但是勤洗手更重要，可以更有效益帶來健康，建議「自己的肥皂自己保管」，外出時用夾鏈袋帶香皂在身上，隨時隨地都可勤洗手。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君說，4天前接到衛生局的請託，便購買「高級飯店」等級的香皂，並請志工們日夜包裝，每一份香皂都過香爐，希望安定民心，配合政府全民防疫。

2月6日實施口罩實名制後，健保特約藥局藥師及衛生所扛下防疫責任，藥師每日增加工作量，黃敏惠今天慰勞一線藥師防疫的辛勞，贈送每家藥局象徵「平平安安」的蘋果禮盒，感謝藥師們積極參與防疫工作。