快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

隔離不憂鬱 雲林設關懷中心3月起贈防疫錦囊包

中央社 / 記者姜宜菁雲林縣27日電

新冠肺炎延燒，雲林縣政府即日起成立「雲林縣居家檢疫隔離關懷中心」，並展示下月起將贈送給檢疫、隔離者的「雲林防疫錦囊」，包含口罩、防疫洗手皂和相關衛教單張等物品。

雲林縣長張麗善今天展示3月1日起將贈送給檢疫、隔離者的「雲林防疫錦囊包」，包含口罩、防疫洗手皂和相關衛教單張等物品，讓民眾安心居家檢疫及隔離。

張麗善表示，居家檢疫、隔離者須14天不得外出，生活上有許多不便，關懷中心可即時彙整資源，提供有需求者如緊急就醫服務、送餐服務、垃圾清運、甚至與台大雲林分院合作進行遠距通訊醫療及提供心理諮詢等服務。據了解，雲林縣目前僅少數人需居家檢疫，且未發生過失聯情況。

縣府提醒，目前接受居家檢疫、隔離者，務必遵守14天不得外出的相關規範，並接受村里長或里幹事每天的健康關懷，違反規定可罰最高新台幣100萬元。

嘉義市政府今天在大正藥局舉辦「防疫平安皂、勤洗有保庇」感恩記者會，市長黃敏惠說，「用肥皂洗手」可以有效降低傳染疾病，因此與92家健保特約藥局、衛生所合作，凡是購買口罩、酒精的民眾即可獲得1塊平安皂。

居家檢疫 口罩 張麗善 肺炎 新冠肺炎 嘉義

延伸閱讀

大甲媽遶境進香確定延期 張麗善：大家壓力暫時緩解

疫情蔬菜滯銷台塑購20噸菜 今天為萬餘員工「加菜」

大甲媽祖如期遶境 張麗善：尊重媽祖婆的決定

媽祖進香、遶境不取消 雲林縣長很擔憂會加強防疫

相關新聞

「買口罩送肥皂」 20萬香皂嘉市藥局免費送

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市衛生局為鼓勵民眾勤洗手，透過九華山地藏庵和嘉義城隍廟贊助20萬個香皂，民眾只要到嘉市92間健保藥...

網友號召連署蘭展順延或停辦 黃偉哲回應了

新冠肺炎疫情持續蔓延，台南有網友在臉書社團號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和國際蘭展，對此，黃偉哲今天上午即宣布將...

南市第1座光電風雨球場 學校多了球場還不用出錢

台南市長黃偉哲重視綠能政策，特別要求推動校園太陽光電設施，教育局克服困難，吸引業者出資興建太陽光電風雨球場，市府不用花錢...

白沙屯媽祖延期！雲林信徒新創的交趾陶媽祖先送達

白沙屯媽祖萬人徒步進香團原定國曆3月24起駕，27日抵達北港，今早宣布延期，早已做好迎駕準備的雲林地區白沙屯媽祖信徒組織...

台南火速逆行者攝影賽 捕捉消防員風采

為透過鏡頭記錄府城消防風采，獵取消防人員英勇及辛勞，台南市消防局舉辦「火速逆行者」攝影比賽，即日起至今年8月1日受理報名，參賽經評選為金牌獎者，可獨得5萬元獎金。

櫻花開超過8成了 阿里山粉色幻境

阿里山花季下月10日登場至4月10日，但粉紅色山櫻花及千島櫻，近期盛開超過八成，阿里山公路沿線到森林遊樂區內，處處可見粉紅櫻花爆開，每日都吸引數千遊客上山賞櫻，最受矚目的「櫻王」染井吉野櫻剛生花苞，預估下月中旬盛開，花季期間例假日將做交通管制。

防疫為先 北台南家扶30年來首次停辦春季助學茶會

新冠肺炎疫情持續，配合政府全面防疫，北台南家扶中心原訂2月28日辦理「助學圓夢‧感恩有您」春季助學茶會活動決議停辦，創下...

白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

國內徒步進香最遠且歷史最久的苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖，原定國曆3月27日抵達北港，拱天宮為響應政府防疫政策，今天決定延期...

悲情228 當年一家三兄弟接連慘死

明天是228事件73周年紀念日，嘉義市228紀念文教基金會、基督教醫院等團體今天在228紀念碑前舉辦追思會，監察院長張博...

降低隔離民眾身心壓力 嘉縣政府3月啟用關懷服務中心

新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣政府為陪伴居家檢疫及隔離的民眾，自3月1日起成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務...

影／學童一周4片不夠用 安平建平里免費送弱勢家庭口罩

台南國中小已開學，家長擔心新冠肺炎疫情，反映學童一周4片口罩根本不夠用，台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討...

疫情蔬菜滯銷台塑購20噸菜 今天為萬餘員工「加菜」

為防堵新冠肺炎，各校延後開學，造成契作農民的蔬菜大量滯銷，成為另類「疫情受災戶」，雲林縣是國內蔬菜主要產地之一，衝擊更大...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。