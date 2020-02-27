隔離不憂鬱 雲林設關懷中心3月起贈防疫錦囊包

新冠肺炎延燒，雲林縣政府即日起成立「雲林縣居家檢疫隔離關懷中心」，並展示下月起將贈送給檢疫、隔離者的「雲林防疫錦囊」，包含口罩、防疫洗手皂和相關衛教單張等物品。

雲林縣長張麗善今天展示3月1日起將贈送給檢疫、隔離者的「雲林防疫錦囊包」，包含口罩、防疫洗手皂和相關衛教單張等物品，讓民眾安心居家檢疫及隔離。

張麗善表示，居家檢疫、隔離者須14天不得外出，生活上有許多不便，關懷中心可即時彙整資源，提供有需求者如緊急就醫服務、送餐服務、垃圾清運、甚至與台大雲林分院合作進行遠距通訊醫療及提供心理諮詢等服務。據了解，雲林縣目前僅少數人需居家檢疫，且未發生過失聯情況。

縣府提醒，目前接受居家檢疫、隔離者，務必遵守14天不得外出的相關規範，並接受村里長或里幹事每天的健康關懷，違反規定可罰最高新台幣100萬元。

嘉義市政府今天在大正藥局舉辦「防疫平安皂、勤洗有保庇」感恩記者會，市長黃敏惠說，「用肥皂洗手」可以有效降低傳染疾病，因此與92家健保特約藥局、衛生所合作，凡是購買口罩、酒精的民眾即可獲得1塊平安皂。