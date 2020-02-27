白沙屯媽祖延期！雲林信徒新創的交趾陶媽祖先送達

白沙屯媽祖萬人徒步進香團原定國曆3月24起駕，27日抵達北港，今早宣布延期，早已做好迎駕準備的雲林地區白沙屯媽祖信徒組織社團表示，不論白沙屯媽祖何時來，他們都抱持最虔誠的心等待。

長期來每年發動志工投入協助白沙屯進香的雲林至善協會執行長蔡銘貴說，早上有接到白沙屯拱天宮主委洪文華親自來電告知延期消息，雲林志工團也都表樂觀其成，並用最虔誠的心等待，媽祖何時來，他們隨時待命動員迎駕。

蔡銘貴說，每年追隨白沙屯媽祖的人潮相當多，一進入雲林目的地，大批志工均會主動沿途提供自行製作的精油貼布，讓隨香的香灯腳紓解長途急行軍的痠痛，並備妥各種點心茶水。尤其今年更邀請嘉義的陶藝大師，製作十分精美的交趾陶白沙屯媽祖和山邊媽祖，原本在白沙屯媽祖來時送作紀念，如今延期，所以將會提前送到白沙屯拱天宮。

蔡銘貴說，白沙屯媽祖信徒遍布各地，近幾年至善協會也推出不少白沙屯媽祖各種文創品，但隨著活動結束就消失，為讓文創品可供長久收藏，決議打造交趾陶神尊，經請示白沙屯媽祖獲得同意。

至善協會文創組長鄭勝文說，由於白沙屯媽祖是軟身，要用交趾陶製作不容易，在媽祖指示下找到陶藝大師謝偉奇，且製作過程如遇瓶頸，也都向媽祖祈求都很快找到突破方法，如今完成含基座約一尺三的神尊終能完成。