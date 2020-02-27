快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫為先 北台南家扶30年來首次停辦春季助學茶會

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
防疫為先，北台南家扶中心30年來首次停辦春季助學茶會。記者謝進盛／翻攝
防疫為先，北台南家扶中心30年來首次停辦春季助學茶會。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎疫情持續，配合政府全面防疫，北台南家扶中心原訂2月28日辦理「助學圓夢‧感恩有您」春季助學茶會活動決議停辦，創下30年來首例。

當前疫情未歇，台南市內包括古都馬拉松延期舉辦、各大廟宇活動也紛紛停辦祭典活動，共同配合中央防疫措施，而北台南家扶這次獎助學金頒發茶會也臨時喊卡。

不過，針對本次有需求須協助320位高中職、大專學生，計566萬餘元助學金已改由轉帳方式提供給受助學童家庭，讓學生在開學之際都能安心上學。

另三月預計再發放高職技職證照獎勵金64位及國中小560名學童，共計95萬元獎助學金。

北台南家扶主任莊淑惠表示，本期助學金能如期發放，特別感謝台南開基玉皇宮因加碼捐助至130萬元，另懋莉工業公司、台南市國際成功同濟等社團企業也都長期給予支持，而民眾的「零錢傳愛」更是挹注助學希望工程能永續推展重要功臣，而助學希望工程計畫實施，陸續已幫助逾5萬人次兒少順利升學，受各界肯定。

她說，茶會頒發儀式或會因外界環境而無法舉辦，但助學希望工程計畫則一定會繼續推行，期社會能繼續關注並支持家扶愛心義賣、助學竹筒、發票助學等，讓弱勢學子能藉由教育脫貧。家扶助學專線（06）6324560。

疫情 新冠肺炎 義賣 家扶中心 馬拉松

延伸閱讀

5566演唱會等將登場 高市重申原則籲防疫考量

白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

家長打爆電話「憂防疫物資不足」 趙正宇捐2千抗菌皂

急！開學了 雲林家扶助學金還差一百萬

相關新聞

「買口罩送肥皂」 20萬香皂嘉市藥局免費送

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市衛生局為鼓勵民眾勤洗手，透過九華山地藏庵和嘉義城隍廟贊助20萬個香皂，民眾只要到嘉市92間健保藥...

網友號召連署蘭展順延或停辦 黃偉哲回應了

新冠肺炎疫情持續蔓延，台南有網友在臉書社團號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和國際蘭展，對此，黃偉哲今天上午即宣布將...

南市第1座光電風雨球場 學校多了球場還不用出錢

台南市長黃偉哲重視綠能政策，特別要求推動校園太陽光電設施，教育局克服困難，吸引業者出資興建太陽光電風雨球場，市府不用花錢...

白沙屯媽祖延期！雲林信徒新創的交趾陶媽祖先送達

白沙屯媽祖萬人徒步進香團原定國曆3月24起駕，27日抵達北港，今早宣布延期，早已做好迎駕準備的雲林地區白沙屯媽祖信徒組織...

台南火速逆行者攝影賽 捕捉消防員風采

為透過鏡頭記錄府城消防風采，獵取消防人員英勇及辛勞，台南市消防局舉辦「火速逆行者」攝影比賽，即日起至今年8月1日受理報名，參賽經評選為金牌獎者，可獨得5萬元獎金。

櫻花開超過8成了 阿里山粉色幻境

阿里山花季下月10日登場至4月10日，但粉紅色山櫻花及千島櫻，近期盛開超過八成，阿里山公路沿線到森林遊樂區內，處處可見粉紅櫻花爆開，每日都吸引數千遊客上山賞櫻，最受矚目的「櫻王」染井吉野櫻剛生花苞，預估下月中旬盛開，花季期間例假日將做交通管制。

防疫為先 北台南家扶30年來首次停辦春季助學茶會

新冠肺炎疫情持續，配合政府全面防疫，北台南家扶中心原訂2月28日辦理「助學圓夢‧感恩有您」春季助學茶會活動決議停辦，創下...

白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

國內徒步進香最遠且歷史最久的苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖，原定國曆3月27日抵達北港，拱天宮為響應政府防疫政策，今天決定延期...

悲情228 當年一家三兄弟接連慘死

明天是228事件73周年紀念日，嘉義市228紀念文教基金會、基督教醫院等團體今天在228紀念碑前舉辦追思會，監察院長張博...

降低隔離民眾身心壓力 嘉縣政府3月啟用關懷服務中心

新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣政府為陪伴居家檢疫及隔離的民眾，自3月1日起成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務...

影／學童一周4片不夠用 安平建平里免費送弱勢家庭口罩

台南國中小已開學，家長擔心新冠肺炎疫情，反映學童一周4片口罩根本不夠用，台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討...

疫情蔬菜滯銷台塑購20噸菜 今天為萬餘員工「加菜」

為防堵新冠肺炎，各校延後開學，造成契作農民的蔬菜大量滯銷，成為另類「疫情受災戶」，雲林縣是國內蔬菜主要產地之一，衝擊更大...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。