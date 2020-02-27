防疫為先 北台南家扶30年來首次停辦春季助學茶會

新冠肺炎疫情持續，配合政府全面防疫，北台南家扶中心原訂2月28日辦理「助學圓夢‧感恩有您」春季助學茶會活動決議停辦，創下30年來首例。

當前疫情未歇，台南市內包括古都馬拉松延期舉辦、各大廟宇活動也紛紛停辦祭典活動，共同配合中央防疫措施，而北台南家扶這次獎助學金頒發茶會也臨時喊卡。

不過，針對本次有需求須協助320位高中職、大專學生，計566萬餘元助學金已改由轉帳方式提供給受助學童家庭，讓學生在開學之際都能安心上學。

另三月預計再發放高職技職證照獎勵金64位及國中小560名學童，共計95萬元獎助學金。

北台南家扶主任莊淑惠表示，本期助學金能如期發放，特別感謝台南開基玉皇宮因加碼捐助至130萬元，另懋莉工業公司、台南市國際成功同濟等社團企業也都長期給予支持，而民眾的「零錢傳愛」更是挹注助學希望工程能永續推展重要功臣，而助學希望工程計畫實施，陸續已幫助逾5萬人次兒少順利升學，受各界肯定。

她說，茶會頒發儀式或會因外界環境而無法舉辦，但助學希望工程計畫則一定會繼續推行，期社會能繼續關注並支持家扶愛心義賣、助學竹筒、發票助學等，讓弱勢學子能藉由教育脫貧。家扶助學專線（06）6324560。