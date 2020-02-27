悲情228 當年一家三兄弟接連慘死

明天是228事件73周年紀念日，嘉義市228紀念文教基金會、基督教醫院等團體今天在228紀念碑前舉辦追思會，監察院長張博雅、市長黃敏惠等人都到場追思，陪伴受難者家屬走出陰影、悲情，也希望記取歷史教訓，別讓悲劇再發生。

「為此塊土地，阮誠心祈禱...」儀式在悠揚的詩歌中展開，參與人員也為罹難者默哀一分鐘，最後張博雅、黃敏惠和上百名民眾在228紀念碑前獻上鮮花，基金會也舉辦茶會，展出嘉義地區228事件的照片和檔案，追憶罹難者當年的故事。

嘉市228紀念文教基金會董事江振裕的二哥江振猷是受難者，當年是玉山林管處警衛，他看著二哥在牆上的照片感慨，當年哥哥很孝順，去幫母親買藥，就音訊全無，後來才知政府懷疑他與共產黨交好，不幸遇難。

基金會董事長江榮森說，陳顯宗、陳顯能和陳顯富等3兄弟都接連在事件中罹難，陳顯宗任職糖廠遭到軍隊攻擊，被亂刀刺死，陳顯能當時是嘉義中學二年級學生，不幸被國軍迫擊砲炸死，陳顯富是嘉義高中的教師，被密報是地下組織的總領隊，因而被補身亡。

他說，江三人死後，他的父親還被刑求，一家三兄弟的慘死，也見證228事件的恐怖，希望有朝一日，能徹底還給受難者們公義。

張博雅說，當年有許多人在嘉義火車站、水上機場等處大量犧牲，希望能記取教訓，絕不能重倒覆轍，因此當年任職市長時，利用公有設施地設立228紀念碑追思。