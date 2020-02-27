白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

國內徒步進香最遠且歷史最久的苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖，原定國曆3月27日抵達北港，拱天宮為響應政府防疫政策，今天決定延期，北港朝天宮表示，白沙屯媽祖能配合政府防疫，樂見其成。

白沙屯媽祖每年參加徒步進香人數多達十萬人，今年原定國曆3月24起駕，步行4天預定27日到北港朝天宮，依往例白沙屯媽祖進入北港，都會在北港鎮的北辰派出駐駕，待所有隨香的香灯腳齊聚後，再隨著朝天宮迎駕的陣頭，浩浩蕩蕩沿著北港市街遶境再抵朝天宮安座。

在進入朝天宮之前，會有數萬人聚集在廟前迎駕，觀賞白沙屯媽祖很獨特的百米「三進三出」入廟儀式，萬人齊喊「進喔！」，聲音響徹雲霄，是每年白沙屯媽祖抵達朝天宮最壯觀的場景，以行蹤飄忽不定聞名的白沙屯媽祖，每年都會早上到北港，隔天凌晨就起駕回鑾，但不論半夜啟程，仍會有數萬人來送駕。

拱天宮今天作出延期的決定，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，白沙屯媽祖能配合國家防疫政策是好事，他樂見其成，原本如按期要來，因很多進香的人須安排在三棟香客大樓休息，朝天宮得做好萬全的消毒，尤其每年北港人也都會主動準備許多膳食，供香客在廟的四周用餐，目前疫情險峻，這麼多人聚集同睡同膳，的確會有風險，能配合政府共同防疫，相信媽祖婆也會同意才對，白沙屯媽祖不論延到什麼時候來北港，北港人仍會用最誠意的心來歡迎。