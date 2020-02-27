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白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供

國內徒步進香最遠且歷史最久的苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖，原定國曆3月27日抵達北港，拱天宮為響應政府防疫政策，今天決定延期，北港朝天宮表示，白沙屯媽祖能配合政府防疫，樂見其成。

白沙屯媽祖每年參加徒步進香人數多達十萬人，今年原定國曆3月24起駕，步行4天預定27日到北港朝天宮，依往例白沙屯媽祖進入北港，都會在北港鎮的北辰派出駐駕，待所有隨香的香灯腳齊聚後，再隨著朝天宮迎駕的陣頭，浩浩蕩蕩沿著北港市街遶境再抵朝天宮安座。

在進入朝天宮之前，會有數萬人聚集在廟前迎駕，觀賞白沙屯媽祖很獨特的百米「三進三出」入廟儀式，萬人齊喊「進喔！」，聲音響徹雲霄，是每年白沙屯媽祖抵達朝天宮最壯觀的場景，以行蹤飄忽不定聞名的白沙屯媽祖，每年都會早上到北港，隔天凌晨就起駕回鑾，但不論半夜啟程，仍會有數萬人來送駕。

拱天宮今天作出延期的決定，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，白沙屯媽祖能配合國家防疫政策是好事，他樂見其成，原本如按期要來，因很多進香的人須安排在三棟香客大樓休息，朝天宮得做好萬全的消毒，尤其每年北港人也都會主動準備許多膳食，供香客在廟的四周用餐，目前疫情險峻，這麼多人聚集同睡同膳，的確會有風險，能配合政府共同防疫，相信媽祖婆也會同意才對，白沙屯媽祖不論延到什麼時候來北港，北港人仍會用最誠意的心來歡迎。

蔡咏鍀說，今年包括台北松山慈祐宮在內一些比較大的進香團都取消進香，但化整為零前來參拜的人反而增加，可見遇上疫情，很多人還是要尋求媽祖保佑和心靈安慰，為此，朝天宮將號召百座友宮廟，以網路線上直播方式舉辦法會，為台灣祈福，希望各界能踴躍參加。

每年白沙屯抵達北港朝天宮，恭送媽祖進廟安座的人潮滿滿，鐘鼓齊嗚，高喊進喔的聲音不斷，相當感人。圖／朝天宮提供
每年白沙屯抵達北港朝天宮，恭送媽祖進廟安座的人潮滿滿，鐘鼓齊嗚，高喊進喔的聲音不斷，相當感人。圖／朝天宮提供
每年追隨白沙屯媽祖到北港進香的香灯腳群眾相當多。圖／本報存檔照片
每年追隨白沙屯媽祖到北港進香的香灯腳群眾相當多。圖／本報存檔照片
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供
去年總統蔡英文也跟隨白沙屯媽祖步行隨香五公里，是台灣首位隨香的國家元首。圖／本報資料照片
去年總統蔡英文也跟隨白沙屯媽祖步行隨香五公里，是台灣首位隨香的國家元首。圖／本報資料照片
去年總統蔡英文也跟隨白沙屯媽祖步行隨香五公里，是台灣首位隨香的國家元首。圖／本報資料照片
去年總統蔡英文也跟隨白沙屯媽祖步行隨香五公里，是台灣首位隨香的國家元首。圖／本報資料照片
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供
每年白沙屯進香團抵達北港朝天宮，密密麻麻的人潮齊聚恭送媽祖入廟，神轎三進三出跑百米，萬人齊聲高喊「進喔！」，相當壯觀，是每年白沙屯進香的一大特色。圖／朝天宮提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮 疫情

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