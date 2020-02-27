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降低隔離民眾身心壓力 嘉縣政府3月啟用關懷服務中心
新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣政府為陪伴居家檢疫及隔離的民眾，自3月1日起成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務專線，今天上午在衛生局中庭舉辦啟動記者會，由縣長翁章梁發放「居家防疫安心包」，並致電關懷居家檢疫隔離民眾，與民眾齊心抗疫。
衛生局代理局長趙紋華介紹「居家防疫安心包」，包含體溫計、14片口罩、漂白水及防疫衛教資訊等，提供居家檢疫者所需的自我管理物資，翁章梁也親自發放防疫安心包供18個鄉鎮市公所人員，由代表受贈並協助配送。
翁章梁強調，居家檢疫者須遵守防疫相關規定，14天千萬不能外出，若觸法將重罰，也請民眾以同理心，給予支持與關懷來共度防疫期。
翁章梁現場致電關懷居家檢疫中的何姓民眾，詢問目前狀態外，也說明「嘉義縣政府關懷服務中心」將會盡最大的鼓勵關懷，提供專業心理師通訊諮商服務，期望能陪伴民眾，降低檢疫隔離者內心的壓力與不安，度過14天的居家檢疫隔離期。
翁章梁說，居家檢疫跟隔離都需要14天，鑑於家庭狀況的不同，政府需要提供各方面的協助及關心，不僅是防疫上所需的物資，在隔離者心理上的緊張及困擾，也需要有專業人員協助，盼14天內，無論個人的健康及生活，關懷中心都能提供適度的解決。
「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務專線05-3621150，整合衛生、警政、社政及民政等各單位、心衛志工及18鄉鎮市區公所等人力，提供居家檢疫者就醫協助、急難疏困、物資提供、轉介送餐、勞資權益及心理諮商轉介等服務，盼陪伴民眾，降低檢疫隔離者的壓力與不安。
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