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台南總圖新館工程 黃偉哲視察盼年底開館

中央社 / 台南27日電

台南市長黃偉哲今天前往興建中的台南市立圖書館總館視察時表示，新建工程的進度已達約71%，略有超前，希望能在今年10月試營運、年底開館，為市民提供最好的休憩與閱覽空間。

台南市立圖書館總館新建工程於民國106年5月26日進行動土典禮，106年7月20日開工。市圖新總館位於永康區的陸軍砲兵訓練指揮部遷建後的永康創意設計園區，占地1.5公頃，總樓地板面積3.5公頃，為地下2層、地上6層建築物。

台南市政府將市圖新總館定位為兼具「生活休閒中心」、「數位學習中心」、「圖書資訊中心 」、「研究資訊中心」、「文化資源中心」及「綠建築」的城市公共圖書館。

黃偉哲上午在台南市文化局長葉澤山等人陪同下視察工程進度，除聽取簡報外，也逐一檢視館內被視為特色的各項設施建置情形。

黃偉哲表示，新台南市總圖書館的施工進度已達約71%，略有超前，估計希望可在今年10月試營運，並配合在年底開館。在市議會持續監督要求下，市府將讓總圖的使用能多元化；包括演藝廳、會議廳、空中花園等設施，各樓層分布規劃相當好。

他說，相信台南市新總圖的建築外觀和實用性在台灣都算是排在前面的，期待能如期、如質完工，準時開館，成為提高市政服務品質的指標，為市民提供最好的閱覽、休憩空間，並能帶動鄰近的大橋重劃區成為台南市新亮點。

圖書館 綠建築 黃偉哲

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