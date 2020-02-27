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網傳台南屍流成河 黃偉哲：已要求警方調查

中央社 / 台南27日電

武漢肺炎升溫，網路竟傳出台南屍流成河的圖文，台南市長黃偉哲今天嚴斥這是假消息，已要求警方調查，且呼籲民眾檢舉。

黃偉哲今天前往東區德高厝上帝廟發送武漢肺炎防疫手冊及摺頁、競選市長時剩下的廣告口罩給民眾，並宣導民眾勤洗手，將疫情傳染可能性降到最低。

對於網傳台南屍流成河，黃偉哲除透過臉書公開駁斥外，也在上帝廟表示，網路上有很多假消息，例如台南市有多少病例、死多少人，屍體都浮在溪水溪邊等，這都是假的，市府已要求警方調查，民眾若有線索也可主動舉報，及檢舉居家隔離、居家檢疫者隨意外出。

黃偉哲同時呼籲千萬不要僱用非法移工，因僱主不會知道非法移工上一次是照護什麼樣疾病的病患，如果是照護武漢肺炎病患，再來照護家中長輩，豈不是很倒楣。他說，非法移工無法追蹤，合法的才有辦法追蹤。

黃偉哲也提醒市民如有發燒、咳嗽等不適症狀，必須盡速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史；如今各級學校已陸續開學，生病就要在家休息，以防止呼吸道傳染病群聚感染；接受自主隔離或自主檢疫者，得隨時注意體溫，不要隨意趴趴走。

黃偉哲 移工 肺炎

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