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影／學童一周4片不夠用 安平建平里免費送弱勢家庭口罩
台南國中小已開學，家長擔心新冠肺炎疫情，反映學童一周4片口罩根本不夠用，台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討，運用里內愛心基金會購買一次性的不織布口罩及做為外套的布口罩，送給里內所列冊的單親兒少扶助家庭、低收入戶與邊緣戶、獨居老人，並擴及里內大樓的保全人員，里民直說 「揪感心」。
傅建峰說，現在已經開學，加上學生比較好動，且放學後上安親班一定要戴口罩，幾乎是整天戴口罩，一周4片根本不敷使用，所以才決定為里內的單親兒少扶助家庭贈送一次性口罩。
他表示，這種口罩是以製作面膜的不織布生產的，是可以防水滴，而且為能增加使用時效，外面再加一個布口罩套著，因此，每戶單親家庭均送100片口罩及5個布口罩，而有3位小朋友以上的則送2分。
傅提出此一想法，與管理里內愛心基金會的社區總幹事顏美華商討後，決定擴及到低收入戶與邊緣戶、獨居老人等，每戶一樣送100片口罩及5個布口罩。至於大樓管理人員為里民服務，每天接觸人多，也需口罩防護，所以每位大樓保全人員、清潔人員均送20片不織布口罩及2個布口罩。
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