快訊

政院拍板！防疫隔離補償估10-13萬人可申請 金額仍待確定

輸在歸化球員？從亞洲盃中華男籃慘敗日本39分談起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／學童一周4片不夠用 安平建平里免費送弱勢家庭口罩

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討，運用里內愛心基金會購買一次性的不織布口罩及做為外套的布口罩，贈送弱勢家庭。記者邵心杰／攝影
台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討，運用里內愛心基金會購買一次性的不織布口罩及做為外套的布口罩，贈送弱勢家庭。記者邵心杰／攝影

台南國中小已開學，家長擔心新冠肺炎疫情，反映學童一周4片口罩根本不夠用，台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討，運用里內愛心基金會購買一次性的不織布口罩及做為外套的布口罩，送給里內所列冊的單親兒少扶助家庭、低收入戶與邊緣戶、獨居老人，並擴及里內大樓的保全人員，里民直說 「揪感心」。

傅建峰說，現在已經開學，加上學生比較好動，且放學後上安親班一定要戴口罩，幾乎是整天戴口罩，一周4片根本不敷使用，所以才決定為里內的單親兒少扶助家庭贈送一次性口罩。

他表示，這種口罩是以製作面膜的不織布生產的，是可以防水滴，而且為能增加使用時效，外面再加一個布口罩套著，因此，每戶單親家庭均送100片口罩及5個布口罩，而有3位小朋友以上的則送2分。

傅提出此一想法，與管理里內愛心基金會的社區總幹事顏美華商討後，決定擴及到低收入戶與邊緣戶、獨居老人等，每戶一樣送100片口罩及5個布口罩。至於大樓管理人員為里民服務，每天接觸人多，也需口罩防護，所以每位大樓保全人員、清潔人員均送20片不織布口罩及2個布口罩。

這口罩是以製作面膜的不織布生產的，是可以防水滴，而且為能增加使用時效，外面再加一個布口罩套著。記者邵心杰／攝影
這口罩是以製作面膜的不織布生產的，是可以防水滴，而且為能增加使用時效，外面再加一個布口罩套著。記者邵心杰／攝影

口罩 獨居老人 愛心

延伸閱讀

美國現有3000萬片口罩 川普：已再大量訂購

行政院宣布：再增購30條口罩生產線

影／台科斗妙點子 皮鞋機台變身口罩滅菌清潔台

【重磅快評】防疫物資務必寬列 不容許紅燈出現

相關新聞

網友號召連署蘭展順延或停辦 黃偉哲回應了

新冠肺炎疫情持續蔓延，台南有網友在臉書社團號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和國際蘭展，對此，黃偉哲今天上午即宣布將...

白沙屯媽祖配合防疫決定延期 北港朝天宮：樂見其成

國內徒步進香最遠且歷史最久的苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖，原定國曆3月27日抵達北港，拱天宮為響應政府防疫政策，今天決定延期...

悲情228 當年一家三兄弟接連慘死

明天是228事件73周年紀念日，嘉義市228紀念文教基金會、基督教醫院等團體今天在228紀念碑前舉辦追思會，監察院長張博...

降低隔離民眾身心壓力 嘉縣政府3月啟用關懷服務中心

新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣政府為陪伴居家檢疫及隔離的民眾，自3月1日起成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務...

影／學童一周4片不夠用 安平建平里免費送弱勢家庭口罩

台南國中小已開學，家長擔心新冠肺炎疫情，反映學童一周4片口罩根本不夠用，台南市安平區建平里長傅建峰及社區總幹事顏美華商討...

疫情蔬菜滯銷台塑購20噸菜 今天為萬餘員工「加菜」

為防堵新冠肺炎，各校延後開學，造成契作農民的蔬菜大量滯銷，成為另類「疫情受災戶」，雲林縣是國內蔬菜主要產地之一，衝擊更大...

這朵花要取什麼名？台南兒藝育節吉祥物命名囉!

台南市教育局為辦兒童藝術教育節，首次辦理吉祥物徵選，由台南高商學生黃玟靜以花朵造型手持畫筆的可愛孩童開展無限創意取勝，教...

耗資16億台南新圖書總館主體完成 市長希望年底開館

台南市永康區正在新建市立圖書館新總館，耗資16億元是市府重大工程，市長黃偉哲關心施工進度與品質，今天上午前往勘查， 施工...

雲縣今成立居家檢疫隔離關懷中心 下月起贈防疫錦囊包

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林縣政府今天起成立「雲林縣居家檢疫隔離關懷中心」，以強化追蹤管理、關懷縣內居家檢疫、隔離者，並將...

鏡頭紀錄消防風采 南市舉辦「火速逆行者」攝影比賽

為透過鏡頭記錄府城消防風采，獵取消防人員英勇及辛勞，台南市消防局舉辦「火速逆行者」攝影比賽，即日起至今年8月1日受理報名...

台南舊議會 受難家屬促設228館

今年是228事件73周年，台南多名受難者家屬及民意代表昨天開記者會，建議在228遺址、舊台南市議會成立「台南228紀念館」，受難者王育霖檢察官長子王克雄說，希望藉此做為轉型正義的指標、台灣歷史教育的場所以及觀光景點。市府文化局說，原打算未來做為中西區新圖書館並融入台南228史料專區，將再開會討論決定。

雲科大高齡智慧健康中心 開幕

雲林科技大學打造旗艦級高齡智慧健康促進示範中心，昨天開幕，雲科大校長楊能舒表示，該中心從生活環境、評估檢測、樂齡運動，全面導入科技化技術，已在校內教職員工推廣試行，未來將推廣到各社區。

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

新竹縣13鄉鎮市衛生所 27日起都可購買口罩

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。