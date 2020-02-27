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疫情蔬菜滯銷台塑購20噸菜 今天為萬餘員工「加菜」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台塑六輕購買大批蔬菜送給員工，幫助農民解決疫情滯銷問題。記者蔡維斌／攝影
台塑六輕購買大批蔬菜送給員工，幫助農民解決疫情滯銷問題。記者蔡維斌／攝影

為防堵新冠肺炎，各校延後開學，造成契作農民的蔬菜大量滯銷，成為另類「疫情受災戶」，雲林縣是國內蔬菜主要產地之一，衝擊更大，為保障農民生計，響應雲林縣府推動的蔬菜促銷，台塑六輕開學前認購3.6噸庫存蔬菜供員工團膳用以外。今天再購買20噸青江菜，下班前發送給萬餘名員工及包商帶回，作為228連假加菜之用，也紓解蔬菜滯銷的燃眉之急，一舉兩得。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰說，因應疫情，學校均延後開學，使得雲林縣許多種菜的農民，因少了學校購買或原先訂好的學校延後交貨，致使農民一時之間菜賣不出去，大家都哇哇叫，為響應雲林縣長張麗善的多吃菜保護農民的應急措施，台塑也全面購買蔬菜。

陳文仰說，開學前已認購一批契作蔬菜，並從六輕廠區員工(含包商)約2萬人的團膳菜單著手，把原本的根莖類及部分魚肉，以葉菜類取代，讓葉菜類採購量每日增加2噸，另為去化庫存履歷蔬菜，今天更購入20噸青江菜，發送給全體員工及包商，作為員工228假期加菜之用，也借機品嘗雲林優質農產。

陳文仰表示，台塑企業向來關心在地農民，除加碼紓解蔬菜滯銷災害，解決農產過剩、菜賤傷農，尤其近來疫情嚴峻，多吃優質蔬菜，可增強免疫力，更能護農，一舉兩得。

今天上午六輕館理部搖身變成菜市場，許多員工前來領菜，每人15株新鮮的青江菜，下午更分批在六輕的七個進出口，發給所有要回家的員工，每人一袋蔬菜帶回家加菜。

員工說，公司真貼心，送給大家新鮮蔬菜，省得下班得再跑到市場買菜，又可幫助農民，他們也響應公司的號召，即便外縣市的員工也會先在雲林買完菜再回家，藉以幫助農民度過疫情滯銷期。

台塑六輕購買大批蔬菜送給員工，幫助農民解決疫情滯銷問題。記者蔡維斌／攝影
台塑六輕購買大批蔬菜送給員工，幫助農民解決疫情滯銷問題。記者蔡維斌／攝影

農民 六輕 疫情

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