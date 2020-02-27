這朵花要取什麼名？台南兒藝育節吉祥物命名囉!

台南市教育局為辦兒童藝術教育節，首次辦理吉祥物徵選，由台南高商學生黃玟靜以花朵造型手持畫筆的可愛孩童開展無限創意取勝，教育局以此吉祥物辦理吉祥物命名活動，邀請學生一起為這朵花兒取名，成為兒童藝術教育節最佳代言人。

教育局表示，「Bravo!台南show藝夏-2020台南市兒童藝術教育節」期待以學生為出發，呈現兒童藝術教育各面向動靜態成果，包含音樂、舞蹈、創意戲劇、美術、傳統藝術等，藉以提供學生藝才展能機會。因此在吉祥物出爐後為建立品牌識別形象，希望透過命名活動激發學生想像力，並接續扮演各系列活動精神象徵。

活動自即日起至3月10日，歡迎南市國中小學生踴躍投稿。(表單網址https://forms.gle/ZJSsFAjVYCiQbWQY8或掃描QRcode) 完成第一階段命名後將擇優啟動票選及抽獎活動，獎品是以吉祥物圖像製作的紀念小物，讓學生創意發想傳遞給所有市民朋友。