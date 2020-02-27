耗資16億台南新圖書總館主體完成 市長希望年底開館

台南市永康區正在新建市立圖書館新總館，耗資16億元是市府重大工程，市長黃偉哲關心施工進度與品質，今天上午前往勘查， 施工單位公佈的最新工程進度是71.56%。

黃偉哲說，希望能夠在今年10月試營運、年底開館，配合整個永康大橋重劃區建築及公共設施陸續進行，期待這裡成為「台南市的新亮點」。

黃偉哲細說新館特色，首先是設施新穎，看書取書幾乎完全自動化，大大減少人

力消耗，也提高服務品質，可先預約借書，到了圖書館按下密碼，就可以拿到你想要借閱的書，「就像在高鐵取票一樣」。

他說，圖書館功能集中在低樓層，相關衍生出來的咖啡廳、休閒空間、會議場包括演藝廳可以觀賞表演等等，都集中在高樓層，建築中間樓頂還有個空中花園，也是一個亮點；除了會是一棟綠建築，搭配相關眼神設施與周邊的景觀，也會是民眾休憩好去處，大大提升圖書館服務品質、滿足民眾各種需求，「圖書館夠多元化，而且功能多樣化，這是一個很好的指標」。