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耗資16億台南新圖書總館主體完成 市長希望年底開館
台南市永康區正在新建市立圖書館新總館，耗資16億元是市府重大工程，市長黃偉哲關心施工進度與品質，今天上午前往勘查， 施工單位公佈的最新工程進度是71.56%。
黃偉哲說，希望能夠在今年10月試營運、年底開館，配合整個永康大橋重劃區建築及公共設施陸續進行，期待這裡成為「台南市的新亮點」。
黃偉哲細說新館特色，首先是設施新穎，看書取書幾乎完全自動化，大大減少人
力消耗，也提高服務品質，可先預約借書，到了圖書館按下密碼，就可以拿到你想要借閱的書，「就像在高鐵取票一樣」。
他說，圖書館功能集中在低樓層，相關衍生出來的咖啡廳、休閒空間、會議場包括演藝廳可以觀賞表演等等，都集中在高樓層，建築中間樓頂還有個空中花園，也是一個亮點；除了會是一棟綠建築，搭配相關眼神設施與周邊的景觀，也會是民眾休憩好去處，大大提升圖書館服務品質、滿足民眾各種需求，「圖書館夠多元化，而且功能多樣化，這是一個很好的指標」。
總圖位在永康東橋十街原砲校旁、主體結構已經完成，民眾路過或搭火車在大橋車站附近都能看見；上端的淡金色格柵號稱是建築特色，格柵紋路是荷蘭麥坎諾設計團隊稱是取自台南老屋窗花元素，「隱喻台灣最老百年公共圖書館傳承，將在此基地展開下一個百年基業」。
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