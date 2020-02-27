雲縣今成立居家檢疫隔離關懷中心 下月起贈防疫錦囊包

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林縣政府今天起成立「雲林縣居家檢疫隔離關懷中心」，以強化追蹤管理、關懷縣內居家檢疫、隔離者，並將在3月1日贈送內容物包括口罩、防疫洗手皂的雲林防疫錦囊包。

縣長張麗善表示，居家檢疫、隔離者14天都不得外出，生活上有許多不便，關懷中心整合各局處資源，設置24小時單一窗口服務，只要撥打（05）5345811或1922專線即會有專人服務。

她說，關懷中心能夠提供緊急就醫服務、送餐服務、垃圾清運等服務，甚至能與台大雲林分院合作進行遠距通訊醫療及提供心理諮詢等等，讓民眾安心居家檢疫或隔離。

縣府衛生局長曾春美表示，縣府除設置專線，自3月1日起將贈送居家檢疫與隔離「雲林防疫錦囊包」，裡頭含有口罩、防疫洗手皂、毛巾、貼心關懷生活用品小禮包與相關衛教單張等物品。

張麗善說，雲林第四台業者佳聯有線及北港有線電視公司，也提供300組台數科「top news」APP帳密，提供本縣有需要的居家檢疫、隔離者全頻道免費居家收視14天。