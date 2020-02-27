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山上水道博物館推寵物專區 空拍狗臉圖案網友讚

中央社 / 台南27日電

屬台南市古蹟景點的山上花園水道博物館為滿足攜帶寵物遊客需求，特別打造寵物友善園區。館方巧心設計，讓此區域從高空俯瞰時呈現狗臉圖案，讓網友大呼太可愛。

山上花園水道博物館除了百年古蹟及建築以外，由於園區遼闊，也吸引不少民眾帶著家中寵物前往遊憩。受限於古蹟區寵物不能落地規定，館方率古蹟區之先添購寵物推車，讓毛小孩可以和飼主一起暢遊園區，受到遊客好評。

為了更加落實寵物友善，館方在花園區規劃了一處約400平方公尺的戶外空間，作為寵物遊憩專區，工程已正式完工。

台南市政府文化局人員指出，設置寵物專區是呼應遊客希望有可以讓寵物奔馳的要求；加上寵物推車使用率高，正準備添購。遊客沒有推車可使用時，可以先讓毛小孩在專區裡玩。

館方臉書粉絲專頁公開寵物遊憩專區的空拍畫面後，因從高空俯瞰是一個可愛的狗臉圖案，吸引不少網友點閱、留言。不少人稱讚這真是太可愛的設計，很有創意；還有人說，簡直可愛到太犯規了。

台南市文化局指出，專區是為寵物設計，為維持環境，請遊客不要讓年紀太小的孩童進入遊玩。此外，也請遊客發揮公德心，隨手清理寵物的排遺，讓其他攜帶寵物的遊客都能安心在寵物專區遊憩。

寵物 古蹟

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