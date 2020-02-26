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南市新任環保局長謝世傑 騎單車巡查市容

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局長謝世傑昨到藏金閣買了1輛回收的二手車，將以此代步，巡邏街道，整頓市容。 記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局長謝世傑昨到藏金閣買了1輛回收的二手車，將以此代步，巡邏街道，整頓市容。 記者鄭惠仁／攝影

剛上任的台南市環保局長謝世傑，認為市容清潔是環保首要工作，常巡邏街道找缺點，日前發現1輛掃街車速度過快，導致塵土、落葉飛揚，攔車並上車隨行，指導掃街的最佳速度。昨天更買了1輛2手單車，準備騎單車巡查，讓市民對市容有感。

台南市長黃偉哲相當關心疫情期間清潔隊員的工作安全防護是否足夠，謝世傑一上任後就前往區隊轉達市長關心，24日他到南區隊，回程途中看到1輛掃街車速度過快，以致地上的落葉、塵土沒掃起來，反而被噴得四處飛揚。他跟了一段路，發現依然如故，以25至30公里時速行駛，立即攔車坐到副駕駛座，要求放慢速度，告知車速應放在15至20公里，除非是較乾淨的路段，車速才可放快，經行駛一段路，塵土、落葉沒飛揚才下車。

謝世傑說，市容是城市的門面，唯有環境整潔，市民才有感，也才能吸引旅人到台南，他發現部分區隊有堆置已報廢的雜物，要求將這些雜物變賣或做更妥善處理，讓區隊的空間改善，加大清潔隊員的工作與休閒空間，也提升工作力。

謝世傑也強調紀律與賞罰，工作態度及服務精神優秀的清潔隊員將提報績優隊員，若隊員上班時間賭博、喝酒，一經查獲，正式隊員降為臨時清潔工；臨時清潔工如有這樣情形，除記過外，並將升正式隊員的排名調至最後，要打造一個有紀律且高效率的環保服務團隊。

清潔隊員 單車

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