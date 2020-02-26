快訊

違反居家隔離規定 新加坡男子喪失永久居民資格

中市議員赴日旅遊返台 需自主健康管理14天

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員段緯宇在臉書發文表示，因貪圖有人退團，參加日本北海道六日只要28950元，包括接送及小費，回國後卻接到必須自主管理14天。圖／取自段緯宇臉書
台中市議員段緯宇在臉書發文表示，因貪圖有人退團，參加日本北海道六日只要28950元，包括接送及小費，回國後卻接到必須自主管理14天。圖／取自段緯宇臉書

新冠肺炎疫情在全球大爆發，日本旅遊警示升到「第二級」，台中市議員段緯宇、吳顯森帶家人到日本北海道旅遊，一行人昨晚返台，回國後接獲需自主健康管理14天。段緯宇今日在臉書PO文表示，若這14天內有服務不周，或無法讓大家滿意的敬請原諒。

台中市議員段緯宇在臉書發文表示，因貪圖有人退團，參加日本北海道六日只要28950元，包括接送及小費，回國後卻接到必須自主管理14天。自即日起，對於服務民眾情事將委由助理協助，這14天內有服務不周或無法讓大家滿意的敬請原諒，謝謝大家。

吳顯森表示，自己在北海道痛風復發，昨晚返台後立即住院治療，預計明天出院。針對自主管理14天，他認為還好，就是在家不要亂跑，並且量體溫。

中央流行疫情指揮中心表示，自旅遊疫情建議等級第一級(泰國、義大利、伊朗)及第二級(新加坡、日本)國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理措施，包括每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史；如沒出現任何症狀可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時請嚴格遵守全程佩戴外科口罩。

疫情 段緯宇 北海道 新冠肺炎 健康管理

延伸閱讀

加速學校量體溫流程 新北市議員助購熱像儀

影／為何赴韓旅客明起才居家檢疫？ 陳時中：催大家快回來

大甲媽遶境沾政治？ 橘議員：秋後算帳！

台中兩議員同團遊北海道 昨回國自主管理14天

相關新聞

網友號召連署蘭展順延或停辦 黃偉哲回應了

新冠肺炎疫情持續蔓延，台南有網友在臉書社團號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和國際蘭展，對此，黃偉哲今天上午即宣布將...

防堵新冠肺炎疫情擴散 台南後壁泰安宮暫緩媽祖遶境

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲要求市府民政局向最近要舉辦活動的宗教團體溝通，應有延期的備案，原本後壁區泰安宮預計從...

網稱台南疫情失控「浮屍滿河」 黃偉哲斥：絕不姑息

新冠肺炎疫情蔓延多國，有網友在臉書發文，指台南疫情失控，並附上一張多具遺體躺在水中的照片，台南市長黃偉哲得知後，痛斥這些...

「學甲香」因疫情生變？ 慈濟宮：臨時董監事會後明朗

新冠肺炎疫情持續，不少大型廟會遶境活動被迫取消或縮小規模，台南「學甲香」將在4月1日展開3天遶境活動， 主辦的學甲慈濟宮...

新冠肺炎捉弄 台南亞洲盃鐵人三項停辦

台南亞洲盃鐵人三項賽原訂3月8日舉行，因全球疫情不斷升高，經台南市政府與中華民國鐵人三項運動協會研商，今天下午宣布停辦。...

嘉市九旬農民坐輪椅巡農田 「農會就是我的家」

嘉義市農會農事小組長洪金本高齡90歲，擔任小組長達46年，對農業仍充滿熱情，每天還會坐輪椅到田間巡視，並與農友討論種植方...

這名企業主創設「萬分敬佩獎」 鼓勵北港母校學弟妹

用創業心情，感佩用功讀書的學弟妹，雲林縣北港高中校友蔡源芳今天回到母校，頒發獎學金給學測成績5科72級分以以的兩名小學妹...

台南分送家戶防疫手冊 黃偉哲：平常心面對疫情

為了因應可能即將來臨的新冠肺炎社區感染，台南市政府印製防疫手冊，教導大家防疫、居家隔離檢疫的方式，並將分送到台南市每一個家戶，市長黃偉哲表示，希望大家能夠平常心面對疫情，不必太恐慌...

改善學校兒童遊樂設施 台南的手腳最快家長最安心

新修正的「兒童遊戲場設施安全管理規範」將學校的兒童遊樂設施標準加嚴，台南市已在去年完成檢驗，並拆除不能靠維修而改善的設施...

影／防疫情大作戰 台南古都馬拉松延至10月舉行

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府今天緊急召開記者會，巿長黃偉哲宣布，台南市2020古都馬拉松延期至十月中旬舉行，已寄出的參賽...

新冠肺炎疫情嚴峻 嘉義縣政府禁止公務員赴陸港澳韓

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣長翁章梁昨天在防疫會議指示，禁止公務員到中央流行疫情指揮中心公告，旅遊三級警示的陸港澳及韓國；另...

力抗新冠肺炎 郭信良宣布暫停議長盃申請

新冠肺炎疫情持續升溫，目前正在訪美的台南市議長郭信良心繫台灣疫情，宣布即日起為期一個月，台南市議會暫停所有議長盃活動的申...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

學者發起連署暫停大甲媽繞境 鎮瀾宮：中央說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。