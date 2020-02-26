中市議員赴日旅遊返台 需自主健康管理14天

新冠肺炎疫情在全球大爆發，日本旅遊警示升到「第二級」，台中市議員段緯宇、吳顯森帶家人到日本北海道旅遊，一行人昨晚返台，回國後接獲需自主健康管理14天。段緯宇今日在臉書PO文表示，若這14天內有服務不周，或無法讓大家滿意的敬請原諒。

台中市議員段緯宇在臉書發文表示，因貪圖有人退團，參加日本北海道六日只要28950元，包括接送及小費，回國後卻接到必須自主管理14天。自即日起，對於服務民眾情事將委由助理協助，這14天內有服務不周或無法讓大家滿意的敬請原諒，謝謝大家。

吳顯森表示，自己在北海道痛風復發，昨晚返台後立即住院治療，預計明天出院。針對自主管理14天，他認為還好，就是在家不要亂跑，並且量體溫。

中央流行疫情指揮中心表示，自旅遊疫情建議等級第一級(泰國、義大利、伊朗)及第二級(新加坡、日本)國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理措施，包括每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史；如沒出現任何症狀可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時請嚴格遵守全程佩戴外科口罩。