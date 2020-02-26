碩士女果農種鳳梨釋迦 獲優質果園評鑑競賽冠軍

台東縣農業改良場辦理的「2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」，今天成績出爐，冠軍是台南嫁到台東的果農林沛縈獲得。她說，「當農夫辛苦，但有成就感」。

改良場長陳信言表示，鳳梨釋迦優質果園評鑑已邁入第5屆，林沛縈0.8公頃的果園樹型優良，經營5年來管理紀錄詳細，經營的品牌「好時果子」被受市場肯定。

他說，5位評審教授先實地訪查果園的管理情形後，選出優質的果園，再進行果品評比。

評審教授蔡志賢表示，透過每年評鑑競賽，發現農友栽培管理越來越細緻，今年投入產銷履歷及全球良好農業規範驗證的比例也有提高，顯示農友們越來越重視生產過程中的風險管理，因此每位得獎者都是台東優秀果農。

奪冠的林沛縈說，她念嘉義大學園藝學系研究所時與台東丈夫認識，後來決定回台東種釋迦，一開始向公婆學習，後來夫妻倆自己租地種，也建立自己的釋迦品牌。

冠軍林沛縈；亞軍為林信宇、林詔紅；季軍是潘信福、易川旗、李俊儀；優等則有鄭承有、葉雅菁、莊博名、王鵬舉、林上淵、蘇家賢共12名。