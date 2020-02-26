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防堵新冠肺炎疫情擴散 台南後壁泰安宮暫緩媽祖遶境

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲要求市府民政局向最近要舉辦活動的宗教團體溝通，應有延期的備案。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲要求市府民政局向最近要舉辦活動的宗教團體溝通，應有延期的備案。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲要求市府民政局向最近要舉辦活動的宗教團體溝通，應有延期的備案，原本後壁區泰安宮預計從3月17日舉辦為期7天的「媽祖遶境59庄頭巡禮活動」，今天決定配合疫情防治暫緩舉行，並已取得70多間參與宮廟的諒解，一起為防疫盡心力。

後壁區泰安宮總主委王子豪表示，泰安宮因媽祖靈驗，因此香火鼎盛，信仰者與日俱增，59庄頭的媽祖遶境活動已舉辦多年，區域遍及嘉義縣及台南市等59庄頭，共有70幾間宮廟參加，而預估參加的人數約10萬人。為避免活動引發新冠肺炎傳染疑慮，所以決定暫緩遶境活動，待疫情緩和之後再議。

台南市民政局長顏振標說，為因應新冠肺炎，民政局配合中央疫情防治中心及內政部的各種防制措施，包括在集會活動前，預先進行風險評估及建立應變機制；在集會活動期間，加強衛教宣導、強化個人衛生防護、保持環境衛生，並供應足量的清潔防護用品；另外也訂定全體工作人員健康監測、異常追蹤處理機制等宣導措施，轉知各宗教團體配合辦理。

顏振標指，昨天民政局即邀集部分宗教團體舉行小型座談會，清楚向與會團體說明新冠肺炎的防制措施，朝聖堂曾主委當下也表示，該寺廟原本今年將在前往北港進香後舉辦100桌的平安宴，也將配合疫情的防制取消。

新冠肺炎 疫情 遶境

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