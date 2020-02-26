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網稱台南疫情失控「浮屍滿河」 黃偉哲斥：絕不姑息
新冠肺炎疫情蔓延多國，有網友在臉書發文，指台南疫情失控，並附上一張多具遺體躺在水中的照片，台南市長黃偉哲得知後，痛斥這些散布假消息的人一定要接受法律制裁，甚至特地拍影片呼籲大家踴躍檢舉散布假訊息的人，絕對不能姑息他們。
該名網友在臉書發文指「台南疫情已經失控了，浮屍滿河」，還附上一張有多具遺體的驚悚照片。黃偉哲說，看到網路上一些重傷台南的假消息，談到台南市新冠肺炎的確診病例屍流成河，他要鄭重告訴散布假消息的人，「你一定要接受法律制裁」。
黃偉哲表示，根據這幾天通過的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散布這種假消息最重可罰300萬元、3年以下有期徒刑，希望大家趕快把這樣的人抓出來，絕對不寬貸，重傷台南、重傷台灣的人絕對不能姑息，希望大家來檢舉。
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