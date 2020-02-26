「學甲香」因疫情生變？ 慈濟宮：臨時董監事會後明朗

新冠肺炎疫情持續，不少大型廟會遶境活動被迫取消或縮小規模，台南「學甲香」將在4月1日展開3天遶境活動， 主辦的學甲慈濟宮晚間說，3月1日開臨時董監事會後將更明朗。

學甲慈濟宮是保生大帝台灣開基祖廟，每年農曆3月11日舉辦上白礁謁祖祭典，每4年舉辦學甲刈香大遶境，「學甲香」被列為台南沿海南瀛五大香科之一，今年「學甲香」遶境3天，4月1日到3日舉行。

「一定受影響」慈濟宮董事長王文宗說，因疫情影響，來自大陸、新加坡、馬來西亞、菲律賓、港、澳海外約300多人進香團，本月22日已先辭退不要來台，近日各宮廟遶境活動有的取消或縮小規模，讓各友廟相當傷神，慈濟宮也不例外。

王文宗表示，「學甲香」遶境廟會停不停辦，贊成反對都有，為求慎重，廟方將在3月1日召開臨時董監事會後會更明朗，之後再與參與13庄47角頭廟開會協商後最後決定。

他說，中央當前對於廟會遶境活動，應該要有「更明確」的說法，讓各友廟遵循，停不停辦，涉及事情相當多，慈濟宮將會全力配合中央疫情指揮中心作為，若中央下令全面禁止大型集會活動，廟方會配合。