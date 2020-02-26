新冠肺炎捉弄 台南亞洲盃鐵人三項停辦

台南亞洲盃鐵人三項賽原訂3月8日舉行，因全球疫情不斷升高，經台南市政府與中華民國鐵人三項運動協會研商，今天下午宣布停辦。台南市體育處表示，最近全球疫情不斷升溫，特別是亞洲地區較為嚴重，加上義大利發生確診案例參加大型運動賽事，衍生超級傳播者的防疫破口的疑慮，為確保選手的健康，並避免群聚傳染風險，忍痛停辦賽事。

台南市體育處表示，亞洲地區繼陸港澳之後，日本、新加坡與韓國的疫情也快速升溫，相對增加台灣在阻絕傳染風險於境外的防疫工作困難度。雖然體育處與中華民國鐵人三項運動協會針對賽前的各項防疫準備已投入相當多的心力，但因有1千多名選手參加，其中包含亞洲地區7國20名境外選手，在無法確保所有參賽者百分百零風險的情況下，勢必將增加國內防疫工作者的負擔。因此，基於確保選手健康、維護公眾利益、全力配合中央防疫決策、避免群聚感染風險的考量下，決定取消2020台南亞洲盃鐵人三項比賽。

後續有關停辦退費等資訊，將會公布在活動粉絲專頁「中華民國鐵人三項運動協會」，請參賽者留意。