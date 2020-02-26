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梅山太和將設茶改場南部分場 相關單位今會勘

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天上午邀集各單位至嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場會勘。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午邀集各單位至嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場會勘。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府今天上午邀集農委會茶業改良場、林務局嘉義林區管理處等單位，前往嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場地點會勘，預計未來將成為全台海拔最高的茶改場，並肩負南部縣市茶、咖啡、飲料作物產製銷的重要輔導任務。

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道中心樞紐，面積約50公頃，海拔1400公尺左右，距離奮起湖風景區車程約10分鐘，至樟樹湖茶區則僅有5分鐘車程，且沿途皆為8米寬道路，最寬可供中型巴士通行，交通便利。

農委會茶業改良場長蘇宗振表示，目前茶改場分場多位在中低海拔地區，但阿里山為南部茶葉最大產區，且作物多位於高海拔，在此設置茶改場分場將更符合農民需求以及茶葉、咖啡品質特色。

嘉義縣長翁章梁表示，茶葉是嘉義縣重要的經濟作物，經緯度與地理環境非常適合茶生長，目前農委會的茶改場在北、中、東部都有相關分場，僅剩南部還沒有設場域，如果能在高山茶重要的生產基地「嘉義縣｣設置分場，進行育種、病蟲害、田間管理及農民技術的指導配合，將能提供很大幫助。

立委陳明文表示，嘉義阿里山高山茶園種植面積是全國第二，梅山也有2千多公頃，而且持續增加，他們希望透過茶業改良場的設立，讓嘉義縣茶產業持續改善管理和技術，在地茶農也能獲得實質幫助。

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道樞紐，預計將設立農委會茶業改良場南部分場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道樞紐，預計將設立農委會茶業改良場南部分場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午邀集各單位至嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場會勘。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午邀集各單位至嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場會勘。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道樞紐，預計將設立農委會茶業改良場南部分場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道樞紐，預計將設立農委會茶業改良場南部分場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 阿里山 農委會

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