梅山太和將設茶改場南部分場 相關單位今會勘

嘉義縣政府今天上午邀集農委會茶業改良場、林務局嘉義林區管理處等單位，前往嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖進行茶業改良場南部分場地點會勘，預計未來將成為全台海拔最高的茶改場，並肩負南部縣市茶、咖啡、飲料作物產製銷的重要輔導任務。

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖位於阿里山茶北道與南道中心樞紐，面積約50公頃，海拔1400公尺左右，距離奮起湖風景區車程約10分鐘，至樟樹湖茶區則僅有5分鐘車程，且沿途皆為8米寬道路，最寬可供中型巴士通行，交通便利。

農委會茶業改良場長蘇宗振表示，目前茶改場分場多位在中低海拔地區，但阿里山為南部茶葉最大產區，且作物多位於高海拔，在此設置茶改場分場將更符合農民需求以及茶葉、咖啡品質特色。

嘉義縣長翁章梁表示，茶葉是嘉義縣重要的經濟作物，經緯度與地理環境非常適合茶生長，目前農委會的茶改場在北、中、東部都有相關分場，僅剩南部還沒有設場域，如果能在高山茶重要的生產基地「嘉義縣｣設置分場，進行育種、病蟲害、田間管理及農民技術的指導配合，將能提供很大幫助。