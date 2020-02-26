海空防堵新冠肺炎疫情 澎湖擬減少陸砂石船航次

新冠肺炎疫情持續升溫，澎湖海空全面防堵，縣長賴峰偉今天表示，現階段砂石存量若還足夠，將減少大陸砂石船航次，同時也要嚴禁陸籍船員下船和防範老鼠上岸。

澎湖龍門尖山碼頭是客貨運的據點，除了大陸砂石船定期載運砂石外，國內的嘉義布袋至龍門客運航線，也可望在3月份的觀光季開始之際恢復航行。

澎湖縣長賴峰偉今天由秘書長洪慶鷲和衛生及工務等主管陪同前往龍尖碼頭，正好有大陸砂石船「星東18」和「東山27」2艘進港卸貨，實地了解砂石卸貨和防疫作為，包括龍門與尖山村長都認為武漢肺炎疫情期間，應暫停砂石船進港，除了陸籍船員禁止下船外，也擔心船上的老鼠溜上岸來傳播，要求纜繩配置有防鼠板等，做好港岸防疫，以防堵疫情流入。

賴峰偉表示，澎湖營建工程砂石需求量大，若評估砂石安全存量，尚足以供應需求，應減少砂船航次，並加強作業，減少船隻停留時間。

縣長賴峰偉也前往海巡署第八海巡隊，感謝第七岸巡隊及澎湖海巡隊配合縣府加強海上防疫力道，期許海巡、岸巡持續積極驅離陸船，查緝海上非法交易，力求海上防疫滴水不漏。

至於客貨碼頭部分，由於客輪泊靠位置不一，賴峰偉也指示增設紅外線體溫測量儀和規劃好出入的檢疫動線。