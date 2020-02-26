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嘉市九旬農民坐輪椅巡農田 「農會就是我的家」

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市農會小組長洪金本（右起）高齡90歲，對農業仍充滿熱情，市長黃敏惠頒發「農事終身貢獻獎」給洪金本，感謝他對農業貢獻。記者李承穎／攝影
嘉義市農會小組長洪金本（右起）高齡90歲，對農業仍充滿熱情，市長黃敏惠頒發「農事終身貢獻獎」給洪金本，感謝他對農業貢獻。記者李承穎／攝影

嘉義市農會農事小組長洪金本高齡90歲，擔任小組長達46年，對農業仍充滿熱情，每天還會坐輪椅到田間巡視，並與農友討論種植方法，嘉義市今天舉辦109年農民節大會，市長黃敏惠頒發「農事終身貢獻獎」給洪金本，感謝他對嘉市農業的貢獻。

黃敏惠、嘉義市農會總幹事黃騰輝等人今天在市農會，頒發嘉市卓越農業生產人員及協助推廣農業政策人員共14類137人，還有協助農業基層建設有功人員28人，洪金本坐著輪椅上台領取「農事終身貢獻獎」，獲得如雷掌聲。

洪金本女兒說，父親年輕時曾有機會去沙烏地阿拉伯工作，但他是家中唯一的兒子，為了照顧年邁的母親而放棄，全心投入種植玉米、竹筍等農事，擔任小組長很認真負責，長期跟農友建議種植方法和傳達農業的新政策。

她說，父親現在雖然行動不便和重聽，但一早起來還會巡視農田，並到市場觀看農產品銷售情形，常常說「市農會就是我的家、農友就是我的家人」，父親的「硬頸精神」感動許多農友。

市府建設處農林畜牧科長陳怡如說，他去年還能行走時，每次市府開農業說明會，他都會拄著枴杖前來，了解要宣導的政策，讓許多人都很佩服，但今年行動不便，他還是希望親自來領獎，市府便派車載他前來。

黃敏惠表示，感謝嘉義市認真樸實的農民不斷地研發農產品，洪金本擔任農事小組長長達46年的時間裡非常用心，並不斷自我挑戰，所以特別頒贈他農事終身貢獻獎，期望藉由頒獎，對他表達最大的敬意及謝意。

黃敏惠說，嘉義市農地占土地總面積的30%（1805公頃），農業人口佔總人口數的5.8%（1萬5618人），雖然農業面積和務農人口無法與農業大縣相比較，但農業研究與成果是亮麗的。

市府建設處說，去年荔枝、龍眼因為氣候因素，造成農友收益不佳，今年初就密切注意開花情況及荔枝椿象的危害情形，並已經啟動化學、物理及生物防治，減少荔枝椿象的危害，希望能幫助農友。

嘉義市府與市農會今天慶祝農民節，頒發給有功的農民。記者李承穎／攝影
嘉義市府與市農會今天慶祝農民節，頒發給有功的農民。記者李承穎／攝影
嘉義市農會小組長洪金本高齡90歲，對農業仍充滿熱情，今天獲得「農事終身貢獻獎」。記者李承穎／攝影
嘉義市農會小組長洪金本高齡90歲，對農業仍充滿熱情，今天獲得「農事終身貢獻獎」。記者李承穎／攝影

嘉義 黃敏惠 農民

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