高規格防疫 嘉縣取消228紀念活動、婦女節活動延期
228連假將近，新冠肺炎疫情延燒，雖然嘉義縣至今無確診案例，但為避免大型群聚活動傳染，縣長翁章梁高規格防疫，宣布取消228紀念追思活動，38婦女節活動延期舉辦。
今年是228事件73周年，原縣府規畫在縣治「嘉有好市集」草地，舉辦228大型紀念追思活動，民政處積極籌備，碰上疫情緊張，翁章梁下令停辦，民政處宣布取消，還好邀請函還未印發，舞台布置文宣等也還未辦理，未造成公帑損失。
雖228官方紀念活動取消，但縣政府23日下午與台灣基督教長老教會嘉義中會，在祥和教會合辦228事件追思紀念禮拜，翁章梁出席與嘉義中會議長林信豪牧師等，以祈禱、追思靜默與祝禱，記取歷史教訓，撫慰受難者心靈。
另，為配合防疫工作，原訂3月8日上午舉辦的婦女節慶祝活動，延後辦理，辦理日期，將視疫情發展，評估狀況擇期公告，社會局製作圖卡公告，並宣布3月8日女性搭乘縣公車免費照常辦理，呼籲注意身體狀況，清潔雙手，出入公共場合戴口罩。
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