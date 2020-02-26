高規格防疫 嘉縣取消228紀念活動、婦女節活動延期

228連假將近，新冠肺炎疫情延燒，雖然嘉義縣至今無確診案例，但為避免大型群聚活動傳染，縣長翁章梁高規格防疫，宣布取消228紀念追思活動，38婦女節活動延期舉辦。

今年是228事件73周年，原縣府規畫在縣治「嘉有好市集」草地，舉辦228大型紀念追思活動，民政處積極籌備，碰上疫情緊張，翁章梁下令停辦，民政處宣布取消，還好邀請函還未印發，舞台布置文宣等也還未辦理，未造成公帑損失。

雖228官方紀念活動取消，但縣政府23日下午與台灣基督教長老教會嘉義中會，在祥和教會合辦228事件追思紀念禮拜，翁章梁出席與嘉義中會議長林信豪牧師等，以祈禱、追思靜默與祝禱，記取歷史教訓，撫慰受難者心靈。