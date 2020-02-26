這名企業主創設「萬分敬佩獎」 鼓勵北港母校學弟妹

用創業心情，感佩用功讀書的學弟妹，雲林縣北港高中校友蔡源芳今天回到母校，頒發獎學金給學測成績5科72級分以以的兩名小學妹，他為母校創設前所未有的「萬分敬佩獎」，一方面感念母校培育之恩，也期借敬佩之心，鼓勵學弟妹勤學向上。

北港高中自102年之後，今年首次再出現70級分以上，十分不易，60級分以上也較去年多，共有11人，整體成績大幅提升。校友蔡源芳瑜得知後，今天返鄉創設「萬分敬佩獎」獎學金，獎勵表現優異同學。

國中會考5A選讀留在故鄉就讀的姚莉香，今年大學學測5科72級分，繁星有可能考上醫學院，但她選擇台大外文系。從不補習的她，雙親是她的英文啟蒙老師，喜歡看美劇練英聽、學單字，單字王APP也是輔助學習之一。她每學期都保持班級前三名領獎學金，未來想走外商或翻譯工作。

國中會考5A++的鄭凱云，今年也拿下5科71級分，她想進入陽明大學藥學系。她說，只要配合學校進度準備範圍，不必補習就能有好成績。

兩人今天接受第一屆「萬分敬佩獎」獎學金，聚大企業董事長蔡源芳說，他白手起家，苦讀夜間部，有感於創業方能成家，於是把所積蓄的「娶某本」都投入創業，並帶領員工走過金融海嘯等風風雨雨30年，並將邁向下一個30年。

心繫「根留台灣」的蔡源芳擁有兩岸共8家公司，他始終敬佩努力不放棄的人，所以用同樣的心情為母校創設「萬分敬佩獎」，借以鼓勵更多學弟妹勤學並奉獻國家社會，做一個讓人「萬分敬佩」的人。

校長傅國樑指出，學校鼓勵多元發展，不僅學術，只要設定目標終能達成，皆可獲此獎。但傅校長打趣說，減肥成功也是達到目標，但這因減重本就有利於自己健康，因而不含在獎勵此列，不過這個獎項可鼓勵學生朝更多不同方向求學上進，深具意義。