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網友號召連署蘭展順延或停辦 黃偉哲回應了
新冠肺炎疫情持續蔓延，台南有網友在臉書社團號召連署市長黃偉哲停辦或延期古都馬拉松和國際蘭展，對此，黃偉哲今天上午即宣布將古都馬拉松延到10月舉辦，至於蘭展要不要比照辦理，黃偉哲說，蘭展相對靜態，人與人接觸密集程度不比大型賽事，仍會正常舉行。
網友在臉書社團發文號召連署，民眾在文章底下踴躍留言，有人支持國際蘭展應該停辦，畢竟室內展覽館人擠人，容易傳染，有人則說「我自救，不會去參觀」，有網友則建議要去參觀的人要戴口罩。不過也有網友認為若連蘭展都要停辦，那是否百貨公司、商圈都乾脆停止營業算了。
黃偉哲表示，蘭展展館是負壓通風設計，館外更是空間開闊，市府團隊一定會做好防疫措施，請大家放心來逛蘭展。他說，蘭展不像大型宗教活動或跑馬拉松一樣，選手之間摩肩擦踵，大家一湧而上，也不像教室上課人跟人的距離不到2公尺，如果照這個標準就沒完沒了；蘭展相對靜態，參觀人潮動線等也不像大型賽事，人潮密集程度不同。
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