日治台南州會整修 受難家屬盼作二二八紀念館

整修中的日治台南州會，預定作為中西區圖書館，但台南多名二二八事件受難者家屬及市議員，今天建議將這棟建築作為台南二二八紀念館，台南市政府文化局將研商。

民進黨台南市議員李啟維、沈震東、蔡筱薇和數名二二八事件受難者家屬今天召開記者會，建議日治台南州會作為台南二二八紀念館，內部可再規劃圖書館。

二二八事件受難檢察官王育霖的長子王克雄說，受難者冤屈已獲政府公開平反，但仍有些受難者的生平事蹟與受害過程未釐清，他們的犧牲不能被遺忘，台南市有必要成立台南二二八紀念館，作為轉型正義的指標。

王克雄認為，曾被當成台南市議會所在的日治台南州會，不只是台南市定古蹟，也是二二八遺址，當年湯德章、蔡丁贊等人在此地被捕，這個遺址應保留紀念二二八事件。

台南市文化局人員表示，日治台南州會整修工程已展開，預定作為中西區圖書館，且將規劃台南二二八史料專區，成為圖書館的特色，預定111年開館啟用。

日治台南州會建於昭和10年（1935年），國民政府主政後成為台南市議會，1966年在外圍增建，擴充辦公廳舍，覆蓋原有外貌，台南市議會遷往安平區後，台南市政府將建築借給台南市歷屆市議員協進會，作為台南市議政史料館。

租借到期後，台南市政府打官司索回日治台南州會建築，107年8月由內而外展開修復工程，外觀增建的拆除，讓深埋半世紀的牛眼窗重見天日，南部豔陽終能透過牛眼窗照射到建築物內部。

日治台南州會位於台南市中西區，毗鄰國立台灣文學館（日治台南州廳），對面就是日治台南合同廳舍及土地銀行，旁邊十字路口豎立著日治林百貨，是中正路上最重要的5座日治建築。