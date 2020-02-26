台南分送家戶防疫手冊 黃偉哲：大家要優雅面對疫情

為了因應可能即將來臨的新冠肺炎社區感染，台南市政府印製防疫手冊，教導大家防疫、居家隔離檢疫的方式，並將分送到台南市每一個家戶，市長黃偉哲表示，希望大家能夠「優雅面對疫情」。

因應武漢肺炎疫情，市府為讓市民朋友有「知己知彼 百戰百勝」的認知，特別印製防疫手冊及摺頁，在充滿各種不確定資訊中、教大家如何自處，面對來勢洶洶的疫情，經由簡單的防護措施，輕鬆面對這波武漢肺炎的威脅，也讓進行居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的民眾，安心在家度過14天的檢疫期。

市長黃偉哲表示這本教戰手冊，是一本武漢肺炎攻略，將發送到各個家戶，市府與市民齊心做防疫，保持優雅身段，面對武漢肺炎「要優雅啦！」

有公衛背景的黃偉哲表示，折頁中教大家防疫武功秘訣是落實勤洗手、洗手七步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，並且要注意呼吸道衛生及咳嗽禮節與妥善處理口鼻分泌物。

民眾如有發燒、咳嗽等不適症狀，要盡速就醫，告知醫師旅遊史，生病在家休息，以防發生呼吸道傳染病群聚感染。

而接受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的民眾，要「安、靜、能、繫、望」，就是安(safety)：安全。 靜(calming)：平靜鎮定。能(efficacy)：提升效能感。繫(connectedness)：保持聯繫。望(instilling hope)：灌注希望，自我勉勵打氣。

檢疫期間請配合防疫手冊的指引，接受民政局及衛生局同仁的關懷，時時注意體溫狀況，不要隨意趴趴走，把檢疫期間做好做滿。

市府團隊與市民並肩打這場武漢肺炎防疫的戰役，請市民朋友平時注意自身的防護，勤洗手、多喝水、正常作息、把口罩留給需要的人，有任何問題可撥打台南市政府衛生局防疫專線(06-2880180)或疾病管制署免付費防疫專線1922(或0800-001922)。