改善學校兒童遊樂設施 台南的手腳最快家長最安心

新修正的「兒童遊戲場設施安全管理規範」將學校的兒童遊樂設施標準加嚴，台南市已在去年完成檢驗，並拆除不能靠維修而改善的設施，今年已先編列6030萬元的新設與維修經費，未來兩年再編列經費，提供充足且安全的遊樂設施。

台南市教育局表示，教育部原本規定學校的遊樂設施須在今年1月前完成檢驗，但因檢驗公司少，且設備更新經費龐大，多數學校只能暫時將遊樂設施封起來、或是直接拆除，教育部將緩衝期延長至2023年。去年10月定期會，有市議員看到部分學校遊樂設施被封起來，也提出質詢，要求改善。為此教育局在去年底率先完成全市學校遊樂設施的檢驗，並且克服財政困難，仍在今年編列6030萬元來新設及改善不合格的遊樂設施。

教育局表示，去年底對各國小兒童遊戲場設施完成檢驗，有9成未過關，其中有部分可透過維修改善，如溜滑梯少了扶手，再增加扶手即可；或是遊戲器材空隙太大，可設置繩索等改善；或是有的沒有告示牌，設置告示牌即可。有部分因透過維修也沒法改善，就拆除，目前也已完全拆除，共拆除134所國小244處遊戲設施。另如單槓等運動用的體能設施，不屬遊戲器材，沒有拆除。

基於每校至少有1處遊戲設施的原則，今年已編列新設、維修經費6030萬元，接著兩年也編列經費改善，等新設、維修都完成後，視學校規模，再增設遊戲設施。

教育局長鄭新輝表示，這是中央的規定，但地方買單，也遇到財政問題，因此，將向中央反映，希望教育部能編專款補足，趕快改善及新設學校的遊戲設施。鄭新輝強調，目前許多縣市的學校遊樂設施還沒檢驗完，台南市已完成檢驗，並開始要新設遊戲設施，也可看出市長黃偉哲對教育的重視。