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台南中毒黑面琵鷺 康復野放成功

中央社 / 台南26日電

台南市生態保育學會鳥調人員於今年1月19日在學甲濕地生態園區發現一隻虛弱的黑面琵鷺，經送醫後確認為肉毒桿菌中毒，治療1個多月後康復，今天由台南市長黃偉哲於原地野放。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，這隻黑琵在1月19日被救起後，隨即由特有生物研究保育中心七股站專員護送到台南市的慈愛動物醫院醫治。經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑。事後黑琵漸能活動，為利後續追蹤，繫上台灣代碼T85腳環。

邱仁武指出，這隻黑琵於2月5日被送到南投縣集集鎮的特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練。經10餘天觀察，黑琵能自行覓食及飛行，獸醫師評估可進行野放，今天安排於學甲濕地生態園區野放。

當日救起這隻黑琵的台南市生態保育學會鳥調人員黃永豐表示，當天在園區進行鳥調時，遠遠發現急水溪灘地上有一隻鳥無法飛行，後來發現是黑面琵鷺，便趕緊涉水、經過泥濘地近800公尺後，接觸到這隻黑面琵鷺。當時還有流浪犬在附近，若未及時救起，黑琵可能會被流浪犬攻擊。

黃偉哲表示，感謝台南市生態保育學會、慈愛動物醫院、野鳥學會、農委會特有生物研究保育中心及相關保育志工參與T85黑琵救援、醫治及照顧，讓牠能在短期間內恢復健康，也希望社會持續關心保育議題。

生態保育 獸醫師 黑面琵鷺

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