影／防疫情大作戰 台南古都馬拉松延至10月舉行

新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府今天緊急召開記者會，巿長黃偉哲宣布，台南市2020古都馬拉松延期至十月中旬舉行，已寄出的參賽者物資等，請各參賽選手先留存，等到十月中旬正式比賽時再使用。

台南古都馬馬拉松辦不辦，日來引起外界關切，黃偉哲中午說，2020台南古都馬拉松主辦單位雖已做足防疫準備，但有鑑於義大利因1確診案例參加馬拉松賽，產生超級傳染者的不幸事件，因此在徵詢醫療專業人員及承辦單位審慎研商後，為確保所有跑者的健康、維護公眾利益與安全、並配合中央避免大型集會活動的防疫決策，台南古都馬馬拉松確定延至10月舉行。

黃偉哲表示，雖然市府於昨天舉行古都半程馬拉松賽前記者會，說明市府為本次賽事戰戰兢兢準備的所有防疫工作，但因全球疫情不斷升溫，同時有鑑於近日義大利發生1確診案例參加馬拉松賽，導致有5萬多人須接受隔離的事件，以及近來有眾多網友憂心國內疫情的發展，也期盼市府能停辦今年的古都馬，避免產生防疫漏洞。因此市府為力求審慎，在徵詢醫療專業人士意見與審慎評估後，做出延後舉行的決定。

教育局長鄭新輝表示，為維護跑者的健康，確保賽事順利進行，對賽前、賽中與賽後的各項防疫工作確實投入相當多的心力。但隨國內外新冠狀病毒疫情的發展，以及義大利發生超級傳染者事件後，考量本次賽事仍有1萬4千多名跑者參加，屬於超大型集會活動。在無法確保百分百零風險的情況下，如果有萬一，將會增加國內防疫工作的負擔。

因此，在全力配合中央做好防疫工作、確保跑者健康、維護公眾利益與安全、避免大型集會活動的防疫決策考量下，忍痛決定將2020年臺南古都馬拉松延後到十月中旬舉行。