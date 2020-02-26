托嬰中心不當照顧幼兒 黃偉哲公布遭罰3人姓名

台南市中西區新親親奶瓶托嬰中心不當照顧幼兒，市府昨天勒令停辦1年，市長黃偉哲今天更透過臉書公布遭開罰的蘇姓負責人、李姓托育人員及顏姓行政人員等3人姓名。

黃偉哲今天在臉書公布市府對新親親奶瓶托嬰中心不當照顧幼兒的裁罰，托嬰中心遭罰新台幣24萬元，勒令停辦1年，蘇姓、李姓及顏姓3人各被罰款12萬元。另名鄭姓托育人員因情節較輕微，被罰6萬元，且未被公布名字。

台南市政府社會局人員調查，此案發生於今年1月，2月爆發後，李姓托育人員、顏姓行政人員及鄭姓托育人員已相繼離職。目前，台南地檢署已分案偵辦。

社會局又查出蘇姓負責人的先生也在北區開設一家托嬰中心，社會局人員已趕往稽查，且發現這家托嬰中心有收托比不符、冒名頂替等違規事項，社會局將依法處理。