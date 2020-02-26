向醫護致敬 二二八連假台南11景點免費遊

新冠肺炎疫情升溫，醫護人員不分日夜防疫，台南市長黃偉哲今天宣布，二二八連假，全國醫療院所、衛福部所屬機關、衛生局人員及藥劑師，憑證明可免費暢遊台南11處景點。

全國醫護人員免費入場的台南11處景點，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、南瀛天文館、1661台灣船園區、台南左鎮化石園區、山上花園水道博物館及水交社文化園區。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，全國醫護免費入場台南11處景點，時間是2月28日至3月1日，各場館也會落實防疫，做好清潔消毒工作，入園者都要測量體溫，且備有酒精消毒。

黃偉哲也希望民眾擺脫密閉空間，走出戶外，享受南台灣的日照，讓身心充電，永保健康；若出現咳嗽等症狀，務必配戴口罩，保護自己和他人。