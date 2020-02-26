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新冠肺炎疫情嚴峻 嘉義縣政府禁止公務員赴陸港澳韓
新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣長翁章梁昨天在防疫會議指示，禁止公務員到中央流行疫情指揮中心公告，旅遊三級警示的陸港澳及韓國；另對二級警示的日本、新加坡及義大利，勸導暫緩出國或延後。
縣府人事處說，雲嘉南4縣市政府，台南市、雲林縣及嘉義市都採勸導暫緩出國或延後，嘉義縣府高規格防疫，對公告三級旅遊警示國家下出國禁令，二級勸導暫緩或延後。
縣府第4次防疫會議做成4項決議：配合中央防疫指示成立「關懷中心：提供居家檢疫、隔離民眾，24小時生活、健康方面的協助與關懷。
邀請縣轄4大醫院簡報，了解解醫院防疫作為，衛生局全力協助醫院防疫工作；公務員暫緩到疫區或旅遊警示區，除非專案簽核。各局處須事先推演當疫情升高時的因應作為。
公務人員出國管理部分，澎湖縣政府率先宣布，防疫期間公務員禁止請假出國；台中市政府公告，不得前往旅遊警示國家；基隆市政府禁止前往所有旅遊警示國家。
行政院人事行政總處說，新冠肺炎疫情期間，公務員到底能不能出國，這部分尊重各機關權限，由各地方政府自己決定。
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