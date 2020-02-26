新冠肺炎疫情嚴峻 嘉義縣政府禁止公務員赴陸港澳韓

昨天開學首日，雲林縣全縣193所國中小學同步掛上「禮義廉恥」匾額，縣長張麗善特別參加雲林縣歷史最悠久、創校122年的鎮西國小禮義廉恥揭牌活動，她強調重拾「禮義廉恥」精神與提振校園倫理道德精神的重要性，期望每個孩子都是「有禮貌、守規矩，樂好學，好品德」的學童。

2020-02-25 23:59