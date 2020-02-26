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力抗新冠肺炎 郭信良宣布暫停議長盃申請
新冠肺炎疫情持續升溫，目前正在訪美的台南市議長郭信良心繫台灣疫情，宣布即日起為期一個月，台南市議會暫停所有議長盃活動的申請，希望配合中央政策的同時更保障市民鄉親安全。
郭信良表示，中央政府正與疫情對抗中，且依據中央疫情指揮中心所公布的訊息顯示，民眾群聚恐具有感染的潛在危機，因此在美宣布，即日起為期一個月暫停台南市議會議長盃活動的申請，是否持續將視疫情狀況而定，盼台南市民共體時艱，共同打擊新冠肺炎。
郭信良說，防疫已是全民共同任務，台南市議會身為地方民意機關也一定要配合中央政策，盡一份防疫責任，因此暫時停止議長盃申請，守護市民鄉親的健康，呼籲市民鄉一定要做好自主衛生管理，勤洗手、多運動、避免用手觸碰眼口鼻、咳嗽和打噴嚏時請摀住口鼻，共同度過防疫的過度時期。
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