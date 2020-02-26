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台南三山國王廟修復在即 邀請民眾回眸留影

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
三山國王廟曾化身為國立台南大學、立人國小的教學場域，台南大學也致贈「首學發軔」匾額。圖／北區區公所提供
三山國王廟曾化身為國立台南大學、立人國小的教學場域，台南大學也致贈「首學發軔」匾額。圖／北區區公所提供

位在台南市北區的國定古蹟三山國王廟訂於3月14日開啟修復工程，當日午時搬至廟前臨時行館，修復工程將持續2年多。北區區公所特於修復前的連假2月29日(周六)上午9時30分舉辦回眸留影紀錄與導覽活動，歡迎民眾來趟三山國王廟，捕捉它暫別前的回眸一瞥。

北區區長李皇興表示，三山國王廟3月即將整修，短期內難再相見，特別安排廟方主委陳東明與南美館杜宜昌老師導覽，介紹廟中的各尊神明、多種建築工藝特色外，還有廟宇曾化身為國立台南大學、立人國小的教學場域等有趣的歷史脈絡。

三山國王廟坐落於府城北區的西門路三段，也是全台有名的國定古蹟，1742年(清乾隆7年)所創建，迄今已近300年，該廟內充斥著濃濃的潮州味，是全台唯一保存最完整的潮州建築。

台灣知名傳統建築學者李乾朗說，「台灣從北至南的三山國王廟為數不少，但真正忠實地反映粵東建築特色者，只有台南三山國王廟。」足以見該廟的文化價值極高。

該廟最大特色是多用白粉牆，且僅作泥塑裝飾，而精雕細琢的木雕及屋脊上多彩精緻的剪黏也為潮州匠師冠絕的技藝，在其他寺廟中較罕見。另入口屋簷的樑柱呈「T」字形，而非如其他廟宇的「斗抱」，也屬潮州的獨家技藝。

三山國王為當初粵東潮州府揭陽縣境內三座山的神明，是為中國大陸古老的自然信仰，而受潮州人所崇拜，並隨移民潮來台，於當時的台灣及南洋也多可見。

區公所指出，三山國王廟中梁上隱隱可見於清代及近年重修的痕跡，經時光洗禮，至今白灰牆體多有剝落，屋頂、木構件、剪黏、油漆彩繪等多種項目也急須修復。這次修復工程由台南市文資處編列經費施作，預計今年3月14日開工，再見面已是兩年後的事了。

台南國定古蹟三山國王廟最大特色是多用白粉牆，且僅作泥塑裝飾，而精雕細琢的木雕及屋脊上多彩精緻的剪黏也為潮州匠師冠絕的技藝。圖／北區區公所提供
台南國定古蹟三山國王廟最大特色是多用白粉牆，且僅作泥塑裝飾，而精雕細琢的木雕及屋脊上多彩精緻的剪黏也為潮州匠師冠絕的技藝。圖／北區區公所提供
經時光洗禮，台南三山國王廟白灰牆體多有剝落，屋頂、木構件、剪黏、油漆彩繪等多種項目也急須修復。圖／北區區公所提供
經時光洗禮，台南三山國王廟白灰牆體多有剝落，屋頂、木構件、剪黏、油漆彩繪等多種項目也急須修復。圖／北區區公所提供
台南市北區區公所特於修復前的連假2月29日(周六)上午9時30分舉辦回眸留影紀錄與導覽活動。圖／北區區公所提供
台南市北區區公所特於修復前的連假2月29日(周六)上午9時30分舉辦回眸留影紀錄與導覽活動。圖／北區區公所提供
台南市北區的國定古蹟三山國王廟訂於3月14日開啟修復工程，工程將持續2年多。圖／北區區公所提供
台南市北區的國定古蹟三山國王廟訂於3月14日開啟修復工程，工程將持續2年多。圖／北區區公所提供

修復 建築 國定古蹟

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