加強防疫 嘉義草草戲劇節將如期舉行

由嘉義縣在地劇團阮劇團主辦的「第12屆草草戲劇節-天空」即將在3月第一、二周的六日於嘉義縣民雄鄉表演藝術中心舉行，受新冠肺炎疫情影響，許多民眾擔心活動取消，紛紛打電話詢問，阮劇團臉書粉專日前公告，策展團隊經過多次討論，決定將以加強防疫為最大前提，如期舉行。

阮劇團長汪兆謙表示，在新冠肺炎疫情籠罩下，社會不安的情緒也擴散到表演藝術界，從北到南許多演出紛紛取消或延期，阮劇團身為文化工作者，期望能做點什麼，面對看不見的病毒，與其苦著臉讓自己被情緒消耗，倒不如微笑、充滿信心地面對它。

策展團隊相信，戲劇與藝術可安撫人心，因此除非疫情惡化，政府相繼施行相對應政策，否則草草戲劇節將維持於原定日期推出，但是考量室內演出可能造成群聚感染，將青少年劇場的室內正式演出延期至10月，青少年劇場學員會於活動期間進行戶外片段演出，需退票民眾可於粉專查詢退票方式。

「草草戲劇節要辦，而且要辦得安全。」汪兆謙表示，為落實防疫措施，各部門工作人員及民眾入場前皆需測體溫、手部酒精消毒及定時洗手，民眾如體溫超過37.5度就不能入場，全園區增設洗滌區宣導民眾勤洗手、戴口罩，每日活動結束會進行全園區消毒、加強工作人員防疫職前訓練等等。